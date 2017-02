Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes [24 feb] Sopador a Kasa de la Muntanya + PD Martillín KASA DE LA MUNTANYA



Avda/ Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-33

Lesseps Clica la imatge per una versió més gran

Divendres 24 de febrer a partir de les 21h:



Sopador vegà i PD Martillín



Si vols demanar un sopador per a finançar el teu projecte/col·lectiu o vols actuar en algun dels nostres sopadors possa't en contacte a kmuntanya[at]riseup.net Mira també:

https://twitter.com/kasadlamuntanya



