Jorandes anti Mobile World Congress

Divendres 24 de febrer: 18:00 desmuntant el MWC, 19:45 tecnologització de les fronteres, 19:45 taller d’autodefensa digital, 21:30 sopar.



Dissabte 25: 12:00 Noves tecnologies associades a la repressió, 13:30 Contaminació electromagnètica, 14:30 dinar. 16:00 taller desanonimització de Twiter, 18:00 fonts d’informació oberta, 19:45 smartphones i xarxes socials, 21:30 sopar.



Tot a Can Batlló(Constitució 19, Sants).

Més info: antimwc.alscarrers.org hi havia una vegada dues Barcelones...



Una intentava ser maca de cara als que venien a veure-la. Havia de fingir allò queno era per guanyar-se els calerons dels visitants. Cada any els governants lacuidaven amb molta cura. Però aquesta era només una part de Barcelona, era lapart que els interessava ensenyar. Aquesta part de la ciutat la tenien en unavitrina per a que no hi entrés res. Estava dissecada com una mòmia, controladapel diner i l'ajuntament; no tenia la vida social pròpia d'un barri. Era la MarcaBarcelona, la mercaderia-ciutat, un producte més per l’àvid turista consumidord’experiències, Barcelona, posa't guapa! I Barcelona forçava un gest per treure la sevamillor cara en una sort d'etern selfie.



Tota aquesta Barcelona era la que havien de comprar, per exemple, elscongressistes del Mobile WorldCongress.Però existia una altra Barcelona. La Barcelona real, que no duia maquillatge iestava embrutida per la precarietat dels treballs, per la joventut a l'atur o entreballs de merda, per uns barris colonitzats pel turisme, usurpats de la sevaidentitat, amb uns lloguers cada cop més alts.



prou ja de mentides.



Amb el turisme no hi guanyem tots, amb elMobile WorldCongressno higuanyem tots. No ens enganyeu, no ens vulgueu posar unes ulleres de realitatvirtual per evadir-nos de tot això que ens rodeja. Els que aquí guanyen són elsque controlen els mitjans d’informació per dir-nos que guanyem tots.Per què, qui hi guanya, realment? Qui treu benefici del Mobile? Ha millorat lanostra situació des que el congrés es fa a la ciutat? Barcelona ciutat-aparadors'agenolla davant el capital de les multinacionals de la telefonia. No importa elcolor del consistori.



Hotels i restaurants de luxe que maitrepitjarem, limusines, carrils reservats, franctiradors als balcons, militarització alvoltant de la fira (3000 agents!!!) exempcions fiscals pels congressistes (transportsgratuïts entre altres), sopars de gala (amb els nostres impostos), 15 milions dediners públics que van al Mobile...

Apartheid: Hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona.

Diguem no al Mobile WorldCongressi a la MarcaBarcelona!

Diguem no al congrés que ens vol monitoritzatselectrònicament!

Diguem no a la Barcelona que només ens vol com afigurants passives mentre ella fa negocis!

Barcelona serà el que decideixin les barcelonines!



http://antimwc.alscarrers.org



