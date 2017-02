Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: educació i societat Autodisciplina en diez días

x elcombate.noblogs.org



Autodisciplina, algo que tanta falta frente al individualismo, las falsas comodidades y los egos y narcisismos… Con este manual podremos continuar nuestro camino para ser cada día mejores revolucionarias y personas más íntegras. Y sobretodo, “cómo ir desde pensar a hacer”.



[i]"Algunos de nosotros aprendimos autodisciplina de padres, amigos, o parientes. Otros de nosotros lo aprendieron por la escuela, deportes, las fuerzas armadas, o tal vez hasta por nuestra propia intuición.

Lamentablemente, sin embargo, nunca nos enseñaron a la mayor parte de nosotros la psicología de la autodisciplina, como realmente funciona. Entonces no siempre podemos usarla cuando la necesitamos. Este libro te ayudará a aprender lo que tienes que saber, y olvidar lo que tienes que desechar. Pronto serás consciente de muchos instrumentos, técnicas, y conceptos para ayudarte a desenmarañar el misterio de la autodisciplina. Vas a estar asombrado en cuan rápida y fácilmente este sistema de autodisciplina funcionará. ¿Suena alentador? Entonces empecemos."[/i] Mira també:

https://elcombate.noblogs.org/autodisciplina-en-diez-dias-theodore-bryan/

https://elcombate.noblogs.org



