Los apartamentos turísticos cuelgan el cartel de completo durante el MWC

22/02/2017 12:32



Barcelona, 22 feb (EFE).- La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) prevé un lleno absoluto durante los días centrales del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo en el recinto ferial de Gran Vía de L'Hospitalet de Llobregat.



Según la entidad, el grueso de congresistas que optan este año por alojarse en apartamentos turísticos son repetidores y reservan su estancia con un año de antelación.



El presidente de APARTUR, Enrique Alcántara, recuerda que el MWC, que prevé la asistencia de más de 100.000 congresistas, es una gran oportunidad para el negocio turístico de Barcelona y señala: "Ojalá tuviéramos un Mobile cada mes de la temporada baja, porque es una fuente de riqueza muy grande para toda la ciudad".



Por países, los clientes más numerosos que se alojarán en pisos turísticos este 2017 siguen siendo los ejecutivos asiáticos y norteamericanos, seguidos de los británicos y los procedentes de los países nórdicos.



En cuanto a los precios, se mantienen respecto a 2016, según esta asociación, que agrupa a unos 230 profesionales y empresas del sector, que representan una oferta de más de 7.000 apartamentos en la provincia de Barcelona. EFE Mira també:

