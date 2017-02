Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder que es? la AIT "El capitalismo se organiza y de la situación de defensa en que se encontraba, se lanza ahora a la ofensiva en todos los frentes de la clase trabajadora. Esta ofensiva tiene su origen profundo en causas bien concretas: en la confusión de ideas y principios que existe en las filas del movimiento obrero, la falta de claridad y cohesión sobre las finalidades actuales y futuras de .la clase obrera, y la división en sectores innumerables; en una palabra, en cuanto constituye debilidad y desorganización del movimiento obrero

Contra este ataque cerrado e internacional de los explotadores de toda laya, no cabe más que el empleo de un solo procedimiento: la organización inmediata del ejército proletario en un organismo de lucha que recoja en su seno a todos los obreros revolucionarios de todos los países, constituyendo con ellos un bloque granítico contra el cual irán a estrellarse todas las maniobras capitalistas, las que al fin acabarían por ser aplastadas por la fuerza de su peso enorme.

Este movimiento de emancipación no puede aceptar las líneas de conducta indicadas por aquellas tendencias del movimiento obrero que aspiran a la armonía entre el capital y el trabajo que desean una paz internacional con el capitalismo incorporándose en el Estado burgués. Tampoco puede aceptar las tendencias que propagan los principios de la dictadura del proletariado, contrarios a la finalidad de la mayor libertad posible y del bienestar para todos, pues ésta es la finalidad de todos los obreros conscientes.

Contra la ofensiva del Capital y contra los políticos de todos los matices, los trabajadores revolucionarios de todo el mundo deben levantar una verdadera Asociación Internacional de los Trabajadores, en la que cada miembro sepa que la emancipación de la clase obrera no será posible hasta que los obreros mismos en su calidad de productores logren prepararse en sus organizaciones económicas para la toma de posesión de las tierras y de las fábricas y capacitarse, también, para administrarlas en común, de manera que ellos se encuentren en condiciones de poder continuar la producción y asegurar toda la vida social”

(extracto de la introducción a los estatutos)

Presentamos hoy nuestra Internacional a quienes todavía no nos conocen. Para ellos hemos trazado una definición de lo que es el anarcosindicalismo (o sindicalismo revolucionario) extraída de la versión española de la Enciclopedia Anarquista, así como una pequeña y sucinta historia de la Internacional y finalizamos con nuestros Estatutos

Si bien estos documentos que ofrecemos son importantes, lo es más la práctica cotidiana de todas las Secciones de la Asociación Internacional de los Trabajadores.

Link con el texto completo aquí: https://drive.google.com/…/0B5dtC8uw-NDqMnVYeTVfR3dLU…/view…

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...