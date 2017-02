Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal Berlín : Incendio de un vehículo de la embajada en solidaridad con Damien Camelio Hablemos en el idioma del humo… Un vehículo de la embajada de Francia quemado. Armados con un dispositivo incendiario, hemos atravesado las calles de Berlín en una noche fría en busca de un objetivo por el que comunicar el hecho de que tenemos conocimiento de las luchas de compañer@s anónim@s contra la basura nuclear del CIGEO en el bosque de Bure, en la ZAD y contra el estado de emergencia en Francia en general, y por lo tanto les apoyamos.



De la misma manera también apoyamos otras intervenciones anarquistas en el continente europeo, como la « Lucha Revolucionaria » en Grecia. Ayer por la noche, incendiamos pues un vehículo diplomático de la embajada de Francia en « Willmanndamm », en el distrito berlinés de « Schöneberg », con lo que queremos saludar a los compañeros Damien Camelio, así como a Pola Roupa y Konstantina Athanasopoulou detenid@ss recientemente en Atenas.



Este es también un llamamiento al G20 en Hamburgo para coordinar nuestra teoría y nuestra práctica a fin de lograr una ofensiva anarquista continua en todos los sectores más allá de las reuniones programadas en el mes de julio.

Esta podredumbre francesa, que pretende representar a su régimen en la cumbre del G-20 en Hamburgo ( https://www.liveleak.com/view?i=fa9_1485352794 ), recibirá naturalmentet allí la bienvenida como cualquier otro poder. Aconsejamos al diplomático berlinés que se esconda en las « Comunidades Cerradas ».



FAI – Célula « Rémi Fraisse »



