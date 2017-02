Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió : educació i societat : mitjans i manipulació : dones Ya no hay prisiones. La política "anticarcelaria" y con "perspectiva de género" institucional Desde la dirección general de Serveis Penitenciaris de Catalunya, se viene hablando de la construcción en Zona Franca de un centro penitenciario para mujeres, “desde la perspectiva de género”, y otro centro más de régimen abierto para presos preventivos, que sustituirán a las prisiones de Wad-Ras y La Trinitat Vella respectivamente, y que aseguran que tendrán un coste inicial estimado en 32 millones de euros, proponiéndolos como una mejora que “renovará” las instalaciones penitenciarias de Barcelona y de Catalunya. Clica la imatge per una versió més gran

Las instituciones de la Generalitat, en la que participan las “nuevas formaciones políticas”, hacen suya la “perspectiva de género” (y cualquier otra reivindicación), para afianzar las lógicas punitivas del sistema y su democracia. Hasta el 2025, que es la fecha prevista para la construcción de estas prisiones en la Zona Franca, no podremos interpretar qué es lo que entienden como “perspectiva de género” al hablar de construcción de una cárcel de mujeres.



En este año 2017, también se ha acordado “cerrar” la prisión de La Modelo, aunque todavía no se conoce qué utilidades le piensan dar a los terrenos, pero la representación sindical carcelaria y la dirección general ya se han encontrado para informar que la cárcel se cerrará en Junio, y que desde el 7 de Marzo ya no entrarán más presos y que entre Marzo y Junio, todos los que estén dentro, carceleros y presos, serán trasladados a la prisión de Brians I.



En la reunión informativa, sindicatos y dirección general estaban de acuerdo en el cierre de la cárcel Modelo, pero discrepaban cuándo y cómo se debía producir este cierre. Para la dirección general, el cierra ya tenía como fecha el próximo mes de Junio, y para las organizaciones sindicales de carceleros, el cierre no se debería producir antes de construir el nuevo centro de preventivos de la Zona Franca.



El Conseller de Justicia, no hace mucho, realizó una visita a una de las empresas que colaboran con la institución penitenciaria, ofreciendo cursos de formación y empleos a presos a punto de salir en libertad condicional. En dicha visita expresó su satisfacción alabando la labor de reinserción, en la colaboración de la institución con dichas empresas “que preparan y capacitan a las personas presas para su reingreso en la sociedad”.



Este tipo de experiencias ya se han desarrollado con anterioridad en otros países de Europa, como por ejemplo Francia, y en los Estados Unidos, país pionero e importador de recursos penales y tratamientos penitenciarios, que con la excusa de la colaboración “humanitaria” empresarial y la reinserción social de las personas presas, ambas, institución penitenciaria y empresas, obtienen una “optimización” de recursos y beneficios.

