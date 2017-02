[Sindicat de Barri] Què fer per ajudar en el conflicte laboral del #Bar134

El 17 de novembre del 2016 vam acompanyar un treballador de l’empresa Romobautas (qui gestiona el Bar 134 de Gràcia) per tal que entregués una carta a l’administrador de l’empresa. En aquest escrit se l’informava que ens havíem assabentat que l’empresa deu al treballador 2.445,62 euros des del juny del 2016, a més de no haver-li donat d’alta a la Seguretat Social. 3 mesos després, aquest administrador ha renunciat al seu càrrec, però el nou administrador no només no ha pagat el deute sinó que ens demana paciència i comprensió, assegurant que si aconsegueix liquidar l’empresa segurament podrem solucionar el conflicte. No és problema del Sindicat de Barri de Gràcia ni del treballador afectat els problemes econòmics de l’empresa. La campanya de denúncia i pressió contra Rombonautas acabarà quan es solucioni el conflicte laboral i aquest quan es paguin els diners mencionats. La base de la pràctica del Sindicat de Barri no és la judicialització del conflicte social sinó l’aprofitament del múscul que tenim a Gràcia la xarxa de diversos col·lectius anticapitalistes així com la solidaritat que altres persones puguin aportar identificant aquesta lluita com a pròpia. El nostre objectiu és clar: que Rombonautas (Bar 134) pagui els diners que deu. Per aconseguir-ho cal que no només el Sindicat de Barri sinó que tothom que cregui que l’empresa no pot sortir-se amb la seva pugui participar en aquesta lluita de la manera que cregui convenient. Potser no sabeu com podeu fer-ho, aquestes són algunes idees: – Difusió de la campanya contra el Bar 134: al bloc https://sindicatdebarri.wordpress.com podreu trobar tant les informacions que anem penjant com els diversos materials relacionats (cartells, octavetes, etc). – Convèncer els responsables del conflicte que paguin el que deuen: Jordi Ribé, el nou administrador, ha dit textualment que ell és l’únic responsable. Pots recordar-li al seu facebook https://www.facebook.com/JordiooO o al telèfon que ell mateix ha fet públic 649835638. – Però una empresa no són només els seus càrrecs, també ho són els socis. Poca informació hem trobat al respecte, però tant l’actual administrador com l’anterior han reconegut que el soci majoritari és Eric Xirinachs. Podeu contactar-lo al seu facebook https://es-es.facebook.com/eric.xirinachs Per qualsevol cosa no dubteu en contactar-nos, ja sigui per correu, al Twitter @SindicatGracia o preguntant per nosaltres al Banc Expropiat. Sindicat de Barri de Gràcia 20 de febrer del 2016