Teresa Claramunt neix el 4 de juny de 1862 a Sabadell filla d´un mecànic montador de fil.ladura,i de Joaquina Creus, dona de gran caràcter com ho seria també Teresa.

El seu pare Ramón Claramunt marxa amb part de la familia cap a Barbastro a treballar, on neixen 3 altres germans de Teresa.Teresa permaneix a Barbastro fins el 1875 per tornar posteriorment a Sabadell.



La educació de Teresa va ser elemental ,que era el que es donava a finals del segle XIX a la classe treballadora.Malgrat aixó Teresa era de caràcter inquiet i rebel i s´en adonà de la importància de l´ educació mostrant grans inquietuts per aixó aprèn a llegir i a escriure.



Amb molt poca edat comencà a treballar a la fábrica Vicenc Planas,on pren conciència de la situació en que vivíen els treballadors,i amb vint anys es converteix amb una de les líders de l´anomenada "huelga de las siete semanas" on es demanava no la jornada laboral de 8 hores,ja que amb aquella época allò era una utopía si no la jornada de 10 hores.Finalment la vaga es reprimida i es despedeixen més de 250 treballadors entre ells a la pròpia Teresa,això fa que empitjorin les seves condicions de vida ja que amb aquella época no existien ni atur ni subsidis,les jornades eren de 12 hores i amplis periodes d´atur significaven misèria i mort.



Teresa al llarg de la seva vida contraurá diverses relacions i matrimoni de les quals tindra 5 fills.A la primera una noia l´anomenarà Proletaria Lliure.Participarà també a la creació de la primera oganització anarcosindicalista feminista i també la primera societat feminista de Espanya,la Sociedad Autónoma y mujeres de Barcelona.



Teresa va patir per la seva vinculació a l´anarquisme i a la lluita dels treballadors llargs anys de presó i d´ exili.Va ser detinguda arràn del atemptat del Liceu i del atemptat a la processió del Corpus Christi a Barcelona i empresonada.Durant el procés de Montjuich on es sol.liciten 28 penes de mort i 57 penes de cadena perpetua,Teresa es condemnada al desterrament i marxa a Londres i a París.



Quan torna a Sabadell del desterrament ja és un mite i s´involucra de ple amb la lluita anarquista, Al 1909 participa activament a la Semana tràgica i es detinguda i recluida de nou a Saragossa,allà impulsarà l ´adhesió de varis sindicats a la CNT.Al 1911 participarà a la Vaga general i sera condemnada a 3 anys més de pressó.



Al juny de 1923 tornaran detindrel.la arràn de l´atemptat contra contra el cardenal Juan Soldevila i Romero realitzat pel grup anarquista"Los Solidarios",viu uns anys a Sevilla on tracta de curarse de la enfermetat paral.lisi que sofria i al 1924 torna a Barcelona on i malgrat les seves limitacions i discapacitat la seva casa es converteix en centre d´activitat anarquista i es visitada per Max Nettbau i Emma Goldman entre altres.



Teresa mort el 11 d´Abril de 1931,no veu el triòmf de la 2 república, al seu enterrament van acudir més de 50.000 persones pels carrers de Barcelona





EN HOMENATGE A TERESA CLARAMUNT, FILLA DE LA CLASSE OBRERA CATALANA PER LA SEVA LLUITA PER LA ANARQUIA,LA CLASSE TREBALLADORA ,L´EMANCIPACIÓ DE LES DONES I LA LLUITA DE CLASSES

