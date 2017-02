Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: educació i societat El urdimbre social del process, esta llevando al movimiento libertario en cataluña a la axfisia Sin memoria historica el movimiento libertario carece de belleza. Nada mas que desde una colectividad liberada, sin ataduras de nacionalismos se puede participar eticamente del pasado, y llegar a la comprension de la historia desde logicas libertarias.

El antiespanyolisme se basa en la falsa proyeccion. Esto se explica en que los catalanistas encuentren placer en imitar a quien condenan, no pueden soportar el espanyolisme, y sin embargo lo imitan continuamente. No hay antiespanyolista que no lleve en lo mas profundo la tendencia de imitar lo espanyol. Clica la imatge per una versió més gran

Lo que identifica al process, viene dado por los rasgos de adaptacion acritica de la sociedad en Cataluña y el sometimiento a la autoridad nacional-burguesa que lidera el process, que se equilibra con la agresividad autoritaria en forma de intimidacion sobre los que son considerados espanyolistas, creando una realidad que solo se entiende en terminos de jerarquia. En esta realidad, los individuos se manifiestan desde la tendencia de valorar mas las formas sociales totalitarias del process, que desde su propia subjetividad, adquiriendo por ello una especial facilidad para adoptar, creencias irracionales y supersticiones en un alto grado destructor del pensamiento libre, y somete al pensamiento unico, sustentado por el dogma de la patria catalana y el cinismo de los proceres

Si estudiamos a los maximos responsables politicos del process, desde un punto de vista psicologico, descubrimos como se gesta su personalidad.

La oposicion del conocimiento de las causas, a la violencia intimidatoria del process, nos inmuniza del dogma de la patria catalana. La educacion en cataluña, proporciona conocimientos sobre la cultura del modo mas nacionalista y burgues, relegando y menospreciando la cultura libertaria, fomentando un sentimiento de superioridad que conduce finalmente a tolerar la violencia intimidatoria con la excusa del espanyolisme.

Lo que importa en el process, son las leyes promulgadas por el goverm y votadas en el parlament nacionalista y burgues, donde queda en evidencia su pusilame horror por la anarquia, que no es menor que su repugnancia como parlament catalanista ante todo tutelaje espanyolista.

La violencia intimidatoria del process, ejercida sobre el movimiento libertario, tiene como objetivo final la eliminacion de su existencia, y es desde la aniquilacion de la memoria historica, como pretende borrar el hecho anarquista en cataluña, y de esa forma hacer que los anarquistas se olviden de si mismos.

En este process, donde los burgueses pujolistas, los fascistas de estat catala y las comunistas de la cup, se alian en una finalidad comun, lograr que los anarquistas entren en ruptura con su pasado cercano, con sus historias personales y que caigan en el olvido de sus valores y principios para asi quebrarlos, rompiendo la continuidad del movimiento libertario y que pierdan su individualidad.

La memoria historica del movimiento libertario es, el antidoto al totalitarismo intimidante del process, y en ese sentido la memoria de los anarquistas, se convierte en justicia, que les devuelve su conciencia libertaria y de esa forma reconstruir su individualidad. Desde posiciones anarquistas, hay que fomentar con el ejemplo a que la gente critique sin miedo y sin miramientos la propaganda del process catalanista, denunciando precisamente para desenmascararlo y de paso para que caigan las mascaras de esos politicos profesionales que se las dan de “libertarios”, mientras en el parlament votan presupuestos, para fortalecer el capital privado, la enseñanza del opus y la educacion nacionalista y burguesa.

