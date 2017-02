Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Grecia: 4ª audiencia, el arresto de theofilou no está basado en pruebas, sino a sugerencia de la policía antiterrorista GRECIA: 4ª AUDIENCIA, EL ARRESTO DE THEOFILOU NO ESTÁ BASADO EN PRUEBAS, SINO A SUGERENCIA DE LA POLICÍA ANTITERRORISTA Clica la imatge per una versió més gran

Si sólo pudiese incluir un comentario sobre la esencia de todo lo que ocurrió durante la cuarta audiencia del juicio del anarco-comunista Tasos Theofilou en el Tribunal de Apelación de Atenas, el viernes 3 de febrero, entonces eso sería que una de las abogadas del acusado, Annie Papparousou, habría sido resumiendo que “el arresto del acusado se produjo por sugerencia de la policía antiterrorista y no estaba basado en pruebas”.



De hecho, la investigación de dos altos funcionarios de la policía antiterrorista, que participaron en el espionaje de, entre otros, Sakkas y Karagiannides, y afirman haber reconocido a Theofilou como un hombre no identificado que se reunió con los dos hombres en Kallithea y Agrinio mucho antes de su detención y arresto en agosto del 2012, revela que no se cometieron actos ilegales mientras Theofilou estaba siendo vigilado por la policía. Por eso nunca fue detenido. Además, no había pruebas de su conexión con la organización Conspiración de Células de Fuego.



Otros dos testigos de esta acusación testificaron que el viernes: el dueño de Tasos de Lamia y un testigo ocular vio el embrollo entre la víctima, Demetris Michas, con uno de los ladrones el 10 de agosto de 2012. Ninguno de los dos reveló ninguna información incriminatoria contra el anarquista procesado, hecho que enfureció al fiscal y a la parte civil. El trato agresivo de uno de los testigos por parte de la fiscalía fue muy chocante, ya que el ataque verbal al que fue sometido el testigo sirvió claramente para el propósito de intimidación.



“Yo era el líder del equipo de vigilancia. Era en la mañana entre las 10:00 y 11: 00 am. Fuimos a reforzar a los oficiales que ya estaban allí. Esta persona era desconocida para nosotros (nota: refiriéndose a Theofilou). Después de dos días, la misma persona fue vista bajando de un autobús en Agrinio. Yo mismo lo vi. Karagiannides bajó, luego el acusado lo siguió y se quedó cerca, antes de partir. No fue seguido por el equipo para no perder nuestra cobertura. Cuando fue detenido el 18 de agosto de 2012, lo volví a ver y lo reconocí de inmediato, como la persona que no había sido identificada en ese entonces. Estoy seguro de que era él “, testificó Bagatelas, alto funcionario del contra-terrorismo.



Fiscal: ¿Estaba llevando equipaje?



Testigo: Él tenía una pequeña bolsa atada a su cintura que nos hizo sospechar. No se acercó a la zona de equipaje. Se devolvió y miró hacia él. Sólo se fue cuando Karagiannides se fue.



Fiscal: ¿Había leído sus publicaciones en Internet?



Testigo: Afirma haber sido un anarquista / anti-autoritario, pero eso no significa nada.



Juez Presidente: ¿Tiene barba?



Testigo: No muy larga, no estaba afeitado.



Papadakis-abogado de la defensa: ¿Cuántas horas le estaban observando esa tarde? (Nota: 28/11/2010)



Testigo: Dos horas. Nos ordenaron observar a estas personas. Habíamos localizado un coche negro del que Sakkas había salido. El Sr. Chardalias, líder y coordinador de esa operación, nos había dado la información.



Papadakis: Esta información sobre el coche, no lo había mencionado durante el interrogatorio, ni el juicio de primera instancia. ¿A qué hora dejó de seguirlas?



Testigo: Alrededor de las 11 pm.



Papaddakis: ¿No logró tomar una foto de él?



Testigo: No. Entró en 2 tiendas en Exarchia. Se fue de Black Cat y ahí fue cuando lo perdimos.



Papadakis: ¿Por qué se centró en Karaagiannides en Agrinio?



Testigo: Porque llevaba dos bolsas grandes y pesadas. Creo que Theofilou lo conocía.



Papadakis: ¿No trató de encontrar material de CCTV?



Testigo: No. Si perdemos nuestra cobertura no podremos trabajar.



Papadakis: ¿No fue referido a un dibujante?



Testigo: No. No es posible arrestar a todas las personas que tienen conexiones. No somos magos, no tenemos una varita mágica.



Juez Presidente: ¿Tiene alguna información sobre la llamada recibida por el servicio?



Testigo: Yo fui informado por mis supervisores.



Annie Paparrousou – abogada defensor: ¿Qué ofensas punibles se observaron en el comportamiento de Theofilou?



Testigo: Le estoy diciendo de lo que fui testigo. No vi nada ilegal. No vimos nada impugnable para interferir.



Paparrousou: Así que no ocurrió nada.



Testigo: En ese momento no lo hizo.



Paparrousou: ¿Por qué no lo siguió, no lo registró o arrestó?



Testigo: No fue posible seguirlo. Somos pocas personas, estamos obligados a perder a alguien.



Paparrousou: Sigues dejándolo porque no lo consideran significativo. ¿Cómo caracterizaría su escritura? ¿Político? ¿Reclamaciones de responsabilidad por ciertas acciones? ¿Ficción?



Testigo: No creo que constituyan reclamaciones de responsabilidad. No me hagas decir cosas de las que no estoy seguro.



Papadakis: ¿Es posible que la reunión con Sakkas fuera personal?



Testigo: No puedo descartar esto.



Tasos Theofilou: ¿Por qué toda esta impermeabilidad entre diferentes sectores de la policía? No es ilegal.



Testigo: Debe ser, esa es la carta del servicio.



Tasos Theofilou: ¿Qué es más sospechoso al final, tener o no tener equipaje?



Testigo: No es sólo el equipaje, es la imagen en total que evaluamos a las personas.



En este punto Annie Paparrousou comentó hábilmente: “Me parece muy impresionante, la debilidad de admitir cosas sencillas. Porque es posible que el testigo admita que son historias de ficción y no textos que reclamen responsabilidad “.



La investigación del segundo funcionario de alto rango del servicio de la lucha contra el terrorismo siguió. Marinopoulos, el testigo, no sólo reprodujo los escenarios de su servicio, sino que también afirmó audazmente su anterior testimonio: que conoce a 400-500 personas del medio anti-autoritario a través del proceso de espionaje.



“No habló, no tuvo ningún contacto con Karagiannides. Tal vez se conocieron por accidente”, aclaró en relación con la supuesta presencia de Theofilou en el servicio de autobuses Agrinio.



Papadakis: ¿Qué estaba usando Theofilou?



Testigo: No recuerdo



Papadakis: ¿Es posible que Sakkas fuera desconocido para él?



Testigo: Nada se descarta.



Paparrousou: ¿Por qué fue acusado bajo la Ley 187A, qué hechos justifican esto?



Testigo: ¿Me estás preguntando?



Paparrousou: ¿Cómo conoce a 400 personas del entorno anti-autoritario?



Testigo: Espiándolos. Me muevo en su área. Cuando estoy siguiendo a alguien, ingreso en Exarchia.



Paparrousou: ¿Le pidió a Theofilou que le proporcionara una muestra de ADN antes de su arresto?



Testigo: Ya respondí eso, sí.



Juez de Apelaciones: ¿Estaba inspeccionando la zona hasta que Karagiannides recibió el equipaje y luego se fue?



Testigo: Él tenía el papel de contra-vigilancia en mi opinión.



Fytrakis – Abogado defensor: ¿Tiene alguna evidencia que lo conecte directamente a cualquier acto de terrorismo antes del robo en Paros?



Testigo: No.



“El testigo conoce a 400 personas del medio anti-autoritario. Esta declaración ha sido hecha nuevamente por un oficial de la policía. Vivimos en una democracia donde las grabaciones y el espionaje están bien. Recibir muestras de ADN no es legal en este caso. Esto es importante en relación con la absolución de Theofilou por el delito que fue acusado (nota: resistencia a la detención). Fue a sugerencia de la lucha contra el terrorismo u otros círculos de los que no conozco, que el acusado fue detenido y no porque aparecieran evidencias incriminatorias contra él”, comentó Annie Paparrousou.



“La presentación de un documento que demuestra que Theofilou hizo una transacción en una tienda de teléfonos móviles hace que su supuesta presencia en Agrinio a las 10:30 sea poco probable que estuviese en la Avenida Alexandra en Atenas a las 14:30 el mismo día. Los testigos sólo están defendiendo el prestigio de su servicio “, agregó el abogado Kostas Papadakis.



Durante la salida del testigo de la sala de la corte, se acercó a uno de los partidarios de Tasos en la audiencia y lo amenazó con una demanda por llamarle mentiroso. Debido a una actitud muy tranquila mostrada por el pueblo en solidaridad con Tasos y la intervención del juez presidente, la tensión bajo pronto, con el testigo de la fiscalía diciendo irónicamente: “no honras los pantalones que llevas” (Usted no es lo bastante hombre) al partidario de Tasos.



El siguiente testigo, un hombre común, de clase obrera y decente, con grandes niveles de dureza mental, compasión moral y tranquilidad, fue sometido a la intimidación por el fiscal , como dijo categóricamente Kostas Papadakis, que había logrado exhibir grandes niveles de auto- Control y templanza hacia los funcionarios de contraterrorismo que habían testificado justo antes.



A pesar de que el fiscal y la parte civil se esforzaban por retratar su testimonio como contradictorio con su anterior testimonio para construir un cierto “perfil” para Theofilou, que estaba oculto mientras le alquilaba el piso (incluso poniendo papeles en los cristales de las ventanas, Sin importar si eso fue hecho más tarde en realidad por la lucha antiterrorista) o si fue así la mayor parte del tiempo, el testigo sólo tenía cosas positivas que decir acerca de su inquilino.



Juez Presidente: ¿Se quedaba en el piso?



Testigo: Si. Los vecinos lo vieron.



Juez Presidente: ¿Le dijo que era un estudiante porque él era realmente uno o porque quería obtener un descuento en el alquiler?



Testigo: Hoy en día incluso vemos a estudiantes de 60 años de edad. Sin embargo, era muy puntual con sus pagos, un caballero.



Juez Presidente: ¿Cuál es su opinión sobre el acusado?



Testigo: Fue uno de los mejores inquilinos que he tenido. Tenía una muy buena opinión de él, él nunca causó ningún problema para dar una impresión diferente, para sospechar algo.



Juez Presidente: ¿Lo viste en agosto de 2012?



Testigo: Seguramente lo hice después del 15 de agosto.



Prosecución: ¿Te dejó entrar en el piso?



Testigo: Él nunca se negó.



A continuación, el testigo explicó los repetidos e ilegales procesos de interrogatorio a los que fue sometido por los oficiales de lucha contra el terrorismo.



“Desde el primer día en que apareció el antiterrorismo, hasta el domingo, estaban diciendo” venid, hablemos “, me hicieron 20-30 preguntas en muy poco tiempo. El último día dijeron “ven al departamento de policía. Para firmar todo lo que dijiste durante la semana. No firmé todos los días. Cuando firmé no había leído el documento”, reveló.



Annie Paparrousou: ¿Sabías si habían encontrado algo?



Testigo: Por lo que he oído de los chicos de la lucha contra el terrorismo no había nada en el piso.



Annie Paparrousou: ¿Se enteró si el vecino que lo vio fue llamado para testificar?



Testigo: No lo sé.



Tras el receso, una nueva pequeña tensión estalló cuando se reveló que los dos siguientes testigos de la acusación fueron “dirigidos” dentro de la sala del tribunal con el fin de aprender dónde apuntar, delante de todos.



El siguiente testigo, testigo ocular de la sangrienta embestida, no aportó un testimonio incriminatorio contra Theofilou, mientras que por fin apareció el infame sombrero que, según el escenario de la lucha contra el terrorismo, llevaba el autor del homicidio.



Juez Presidente: ¿Has visto el sombrero?



Testigo: Esta es la forma del sombrero, no recuerdo el color.



Juez Presidente: ¿Quién lo llevaba puesto?



Testigo: No lo puedo recordar. Me encontraba muy molesto. No lo vi en el suelo.



Juez Presidente: ¿El tirador llevaba mangas largas?



Testigo: Llevaba mangas largas de color oscuro, era de mediana estatura.



Partido Civil: ¿Fue testigo del asesinato?



Testigo: Vi muy brevemente una mano apuntando a Michas en la cabeza y luego él cayendo al suelo. El que disparó hacia la multitud llevaba mangas largas y pañuelo blanco. No era el que tenía el sombrero de vaquero. No participó en el tiroteo, parecía el más tranquilo de todos ellos.



Partido Civil: ¿Recuerdas si un sombrero cayó de alguien más?



Testigo: No lo recuerdo. En una situación como esta hay mucha confusión.



El día del robo, el testigo informó que un barco había salido de la isla. No sabe si sus demandas, que son muy graves, fueron investigadas posteriormente por las autoridades.



El juicio del anarco-comunista Tassos Theofilou continúa el viernes 10 de febrero en el Tribunal de Apelaciones de Atenas, sala 100A, cuarto piso, a las 9pm.



