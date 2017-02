Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Barcelona se vuelca a favor de los refugiados mientras el Estado español cierra sus fronteras Más de 2 kilometros de personas han acogido esta tarde en Barcelona a la manifestación pro refugiados más grande de Europa Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Bajo el lema" Prou excuses,Acollim ara!" 500.000 personas han abarrotado esta tarde el centro de Barcelona en la Via Layetana,a la cabecera de la manifestación le siguen dos más con los lemas "No més morts obrim les fronteres!" y "Catalunya ,terra d´acollida".La manifestación pide al Gobierno del Estado Español que abra sus fronteras a los refugidos de paises en Guerra y a los ilegales.En concreto ,y según los compromisos adoptados hace un año y medio España debería haber acogido a 17.000 personas,pero solo ha aceptado a 744 refugiados desde el inicio del programa.

La presencia de la crisis de los refugiados no es inocente, la presencia de los paises occidentales y la venta de armas a estos conflictos nos hacen responsables de las muertes de miles de personas en el mediterráneo.

La verguenza que estamos viendo con la Comisión Europea y en nuestro caso en concreto con el Estado Español en que se tenían que haber repartido a principios de Enero de los 160.000 demandantes de asilo que se acordo acojer desde Grecia y Italia solo se ha repartido un 7% en toda Europa y solo unas 700 personas en España en concreto en Catalunya ahora mismo hay preparadas "de facto" 1.250 plazas de los que solo han sido legalizads po el Estado Español unas 300 personas. Mientras Barcelona clama al mundo la apertura de fronteras a los refugiados , España y Europa cierran y blindan sus fronteras en una demostración más de su politica fascista y xenófoba.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...