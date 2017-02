Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió : mitjans i manipulació : pobles i cultures vs poder i estats Violacion con una porra: No es lo mismo en detencion que en prision, y no es lo mismo Francia que España En los pasados días hubo un hervidero de protestas en la calle a raíz de la violencia y humillación policial. Mientrastanto un grupo de personas esperan juicio por la huelga de brazos caídos en 2002 en la cárcel de Quatre Camins, cerca de Barcelona.

Episodio en el que se denunció que un preso fué agarrado por los carceleros y sufrió la misma agresión con una porra que «Theo» en Francia. Mira també:

https://torturesquatrecamins2004.wordpress.com/motin-q-c/contexto-y-antecedentes/testimonio-del-motin-de-quatre-camins-del-2002

https://directa.cat/actualitat/cas-theo-provoca-una-setmana-daldarulls-banlieues-de-paris



