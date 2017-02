Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: amèrica llatina Los problemas de lenìn Moreno, en la presidencia Los problemas de lenín Moreno, en la presidencia de Ecuador. Los problemas de Lenin Moreno en la presidencia.



Sr. Lenín Moreno, usted es el menos malo del resto de candidatos que el pueblo elegirá mañana para definir en abril la presidencia.



En la segunda vuelta los oficialistas temen perder las elecciones por el voto protesta que empezó en el 2014, cuando Alianza País perdió importantes municipios y prefecturas, a pesar de esto me inclino por Moreno, el ganara la presidencia en Ecuador. En mayo cuando asuma el cargo empezaran los problemas en su gobierno igual o peor que los que tuvo Hugo Chávez, con el Partido Socialista Unido de Venezuela desde el 2007.



La división en Alianza País siempre estuvo latente, unión sostenida en apariencia por el pacto ético que firmaron los asambleístas para ser títeres del presidente Correa. Su única gestión fue, es, legislar porque jamás fiscalizaron, se convirtieron en lacayos levanta manos, son los que ahora adulan a Moreno.



El Sr. Lenín Moreno acepto la imposición de Jorge Glas para que continúe como vicepresidente y a otros leales a Correa para asambleístas y ministros. Habla mal de su liderazgo Sr. Moreno, y será el principio del fin para usted.



Esta gente lleva 10 años de aciertos y desaciertos dirigidos por Correa y 10 años de petulancia, sectarismo, ineficacia, complicidad con la corrupción, y 10 años prostituyendo el concepto de revolución y democracia porque solo les interesa el salario que sostiene un estilo de vida que ya no pueden dejar. El pueblo no les interesa para nada.



Usted Sr. Moreno como paso los últimos años en Ginebra, piensa que con su estilo querendón, alegre, chistoso, de dialogo, remediara cualquier cosa y es posible…pero, en realidad se está rodeando de una verdadera jauría que hoy lo lamen pero en su momento sacaran las garras y los colmillos para despedazarlo.



El proceso ciudadano proyectado por Correa y usted, esta manejado por patologías multiplicadas por esta gente como los Solis, Serrano, Carvajal, Ponce, Cordero, Rivadeneira, Tola, Mora y otros que pretenden ser asambleístas y los asambleístas que buscan reelegirse. Son la materia prima que destruyo el proceso y la popularidad de Correa con su oportunismo, sectarismo, ineficacia y por estar salpicados con la corrupción; esta gente le tomo la medida al presidente para cercarlo con su anillo íntimo y poder sacar a los ministros que no les convenía para sus intereses personales. Lo mismo que paso en Venezuela.



Nuestro pueblo Lenin, por la ignorancia que supera la hospitalidad, solidaridad y otras costumbres buenas que tenemos no es, todavía, una conciencia colectiva para legitimar el poder o participar con conocimiento y lealtad en un proceso revolucionario.



No es lo mismo unirnos por una guerra, terremoto u otras calamidades que concurrir a votar para elegir un candidato o referéndum. Y, no es plena participación democrática porque el voto es obligatorio, de no ser así, casi nadie votaría por el hastió de la gente con los políticos.



Otra cosa es, que la gente discuta un programa de gobierno porque el poder está en el pueblo organizado, como no es así, no hay lealtad para cambiar el sistema y las estructuras públicas y políticas.



Sr. Moreno, una sociedad que no lee libros y que cree que leyendo 200 caracteres en su celular, tabletas, sabe todo, es una de las mayores ignorancias porque no aceptan que están perdiendo concentración y análisis, por lo tanto, no tienen reflexión ni juicios de valor suficientes para tratar temas complejos y es una de las razones para continuar con la representación política que tanto gusta a los que hoy le adulan Lenin.



Paradójico y tonto por decir lo menos que usted Lenin, permita que los candidatos a asambleístas sean los ex ministros y directores de Correa, en vez de elegir gente nueva que oxigene la podredumbre ética y moral en la que se encuentra su movimiento país. ¡Qué hay excepciones! Por supuesto que sí, pero, ¿cuáles son y quiénes son más?



Esta gente que lo adula Lenin, no se ganaron el respeto de las sociedades, trataron de imponerlo rodeados de guardaespaldas, grandes camionetas, policías amenazantes, leyes que se prestan para enjuiciar al pobre con una celeridad increíble mientras al corrupto de cuello blanco se lo ayuda a escapar. Esta gente no atiende al pueblo con respeto, amabilidad y prontitud, al contrario, se inventaron el re unionismo intrascendente y torpe con puertas cerradas y la eficiencia. Todo el mundo en el gobierno es eficiente nadie es eficaz. Con esa moda ayudaron a incrementar el burocratismo que usted seguirá porque le parece eficiente.



Acaso no se da cuenta de lo que está haciendo Sr. Moreno, o es un blandengue por su incapacidad, si es así, entonces, es preferible que gane la presidencia Guillermo Laso porque lo que menos necesita el Estado, en estos momentos es un gobierno frágil y cómplice con la corrupción y con la prepotencia.



Somos muchísimos los que pensamos que la imposición de Jorge Glas, es para tapar la corrupción en la que está envuelto el alto gobierno y no solo por los temas Petroecuador y Odebrecht, en las provincias la corrupción y negligencia en la gestión pública es masiva Sr. Moreno.



Alianza País, es un movimiento en donde los cómplices de los atracadores y los encubridores se amenazan, culpan y apuntan a su gobierno Lenin, con la esperanza de escapar, pero es tanta la corrupción y los intereses personales que la bomba estallara en su administración y será culpable por omisión de lo que todos sabemos: hay pruebas ocultas que tapan la corrupción de la gente que hoy están en su entorno Sr. Moreno.



Raúl Crespo.

