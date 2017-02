Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Alianza Publico Privada y Deuda Externa imperialista deben ser anuladas ANULACION DE ESTE PRESTAMO PARASITO DEL BANCO MUNDIAL POR 1,250 MILLONES DE DOLARES DEL 2016.



RESULTA ESCANDALOSO QUE NOS ENDEUDEMOS PARA REFORMAR LA LEGISLACION SOBRE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADOS-APP Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

PERU: ALIANZA PUBLICO PRIVADA Y DEUDA EXTERNA IMPERIALISTA DEBEN SER ANULADAS



ANULACION DE ESTE PRESTAMO PARASITO DEL BANCO MUNDIAL POR 1,250 MILLONES DE DOLARES DEL 2016.



RESULTA ESCANDALOSO QUE NOS ENDEUDEMOS PARA REFORMAR LA LEGISLACION SOBRE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADOS-APP (1).



Y ES QUE LA MAGNITUD DE LAS APP SON FUERTES Y SU IMPACTO EN LAS FINANZAS PUBLICAS SON GRAVISIMAS PUES POR ELLO SUFRIMOS SEA EN TARIFAS ALTAS DE SERVICIOS O LOS TELEFONOS, INTERNET, CABLE, ELECTRICIDAD, GAS, PEAJES, INCREMENTO DE IMPUESTOS, SOBREVALORACIONES EN OBRAS, PAGO DE COIMAS POR LAS OBRAS SOBREVALUADAS, ETC.



Y ESO QUE NO CONTAMOS EL IMPACTO DE ESTAS APP EN EL PRESUPUESTO PUBLICO PUES LO QUE SE DEJA DE COBRAR A LAS EMPRESA O LOS COMPROMISOS QUE SE TIENE QUE PAGAR EN LAS CONCESIOENS DE ESTAS APP AUN NO ESTAN PRESENTES (2).



PARA EL BID (3) CADA AÑO DEBE INVERTIRSE 250,OOO MILLONES DE DOLARES ANUALES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EN EL PERU SOLO EL 2014, SE ADJUDICO EN ESTA MODALIDAD 14,270 MILLONES DE DOLARES AL QUE HAY QUE ADICIONAR QUE ENTRE LOS AÑOS 2008 AL 2013 SE LES HA ADJUDICADO 15,412 MILLONES DE DOLARES (4). Sumadas estas cifras, equivale a 3 años de Presupuesto de Inversiones del Estado peruano. O SEA LAS APP SON UNA NUEVA FORMA DE NEGOCIADFOS DEL GRAN CAPITAL.



Lo malo es que en las APP hay obras sobrevaluadas y que no tienen rentabilidad ni mejoran la sostenibilidad del aparato productivo del país; y, mas aún, revela el parasitismo económico pues las inversiones imperialistas no se hacen en el sector productivo sino en el area de servicios (5) donde la resistencia de los pueblos es menor y se pagan o con tarifas altas o con reconocimiento financiero del servicio la concesión que genera altos intereses que al final lo paga el propio Estado.



POR ELLO, EL IMPERIALISMO USA LAS APP Y QUIERE QUE LA LEGISLACION CONSAGRE ESTE SAQUEO DE LOS RECURSOS FISCALES Y DEL PUEBLO. Y EN ABRIL DEL 2015, REALIZARON UNA CUMBRE EN PUNTA DEL ESTE-URUGUAY, JUSTAMENTE, PARA PROMOVER LAS APP, FRUTO DEL CUAL, EL GOBIERNO HUMALISTA SE COMPROMETIO A FLEXIBILIZAR MAS LA LEGISLACION SOBRE APP QUE LO HIZO CON EL DEC. LEG. 1224 Y QUE MODIFICO, A SU VEZ, EL DEC. LEG 1012 DEL CORRUPTO ALAN GARCIA. DEBEMOS IMPEDIRLO.



EL 2015, EL GOBIERNO PERUANO MODIFICO LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADA EXPIDIENDO EL DEC. LEG. 1224, EN EL MARCO DE LA DELEGACION DE FACULTADES QUE EL PARLAMENTO DE OTORGO AL HUMALISMO CON LA LEY 30335.



Y EL 2016, EL HUMALISMO RECIBE UN PRESTAMO DE LA OLIGARQUIA IMPERIALISTA MUNDIAL (BANCO MUNDIAL) PARA QUE SE REFORME ESTE RECIENTE DEC. LEG. Y QUE EL GOBIERNO DE DERECHA CON PPK LO HA MODIFICADO NUEVAMENTE, CON EL DEC. LEG. 1251, TAMBIEN EXPEDIDO EN EL MARCO DE LA LEY 30506 QUE LE OTORGO FACULTADES A PPK PARA QUE LEGISLE.



EN DICHO DEC. LEG. 1251, QUE MODIFICA EL DEC. LEG 1224, EXISTEN GRAVES CUESTIONAMIENTOS A LAS APP ESPECIALMENTE A LAS AUTOFINANCIADAS (6) PARA QUIENES NO HABRA CONTROL ALGUNO DEL ESTADO- O SEA MAS CORRUPCION TIPO ODEBRECHT- Y, MAS AUN, ESTA LA GRAVISIMA IMPUNIDAD QUE SE OTORGA A LOS FUNCIONARIOS CON EL SEGURO CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVO PUES ANTE ACUSACIONES DE CORRUPCION Y OTRAS LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS QUE FIRMEN LOS CONTRATOS DE APP TENDRAN ASESORIA GRATUITA DEL ESTADO GRACIAS A ESTE SEGURO QUE LO PAGAREMOS LOS PERUANOS.



ADEMAS, COMO EL PERU SE PUEDE ENDEUDAR PARA ESTAS LEYES Y ENCIMA PAGAR SEGUROS PRIVADOS CUANDO LA RECAUDACION FISCAL ES INFIMA PUES CADA AÑO EL DEFICIT FISCAL ES MAS DE 50,000 MILLONES DE SOLES, O SEA NO NOS ALCANZA LA RECAUDACION PARA SOSTENER EL GASTO PUBLICO?



ESTO SE LLAMA DESPILFARRAR EL DINERO PUBLICO. ESTO ES UN TERRORISMO ECONOMICO CONTRA EL PAIS.



VISTA ASI LAS COSAS, SE REVELA ESTO QUE EL PERU TIENE UN ESTADO COLONIAL. SU INDEPENDENCIA POLITICA, LA ELECCION DEL PARLAMENTO Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ES ILUSORIA. EL PODER REAL LO TIENE EL IMPERIALISMO QUE ENCIMA LE REDACTA LAS LEYES Y HASTA REDACTANDO HACE NEGOCIO PUES LE PRESTA FONDOS AL PAIS PARA REDACTAR SUS LEYES.



EL PARLAMENTO, ENTONCES, ES UN FANTOCHE QUE DEJA QUE EL PODER EJECUTIVO LEGISLE EN LO QUE INTERESA AL GRAN CAPITAL.



Y EL PODER EJECUTIVO EXPIDE DECRETOS LEGISLATIVOS REDACTADOS BAJO LOS CRITERIOS DE ORGANISMOS DE LA OLIGARQUIA IMPERIALISTA MUNDIAL.



POR OTRO LADO, TODA APP ES UN ROBO DESCARADO A LOS PAISES: ASI LO HA CONFIRMADO EL CASO DE LA MAFIA DE ODEBRECHT Y SUS SOCIOS PERUANOS CON LAS OBRAS QUE VIENE DESDE EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI Y CONTINUA CON LOS TRES ULTIMOS PRESIDENTES PERUANOS Y EL ACTUAL DE PPK QUE HA INICIADO SU NEGOCIADO CON EL AEROPUERTO DE CHINCHERO.



LAS APP SON SOBREVALUACIONES ESCANDALOSAS DONDE LAS MISMAS EMPRESAS HACEN EL EXPEDIENTE Y EJECUTAN LA OBRA GENERANDO ASI CONFLICOS PUES EL ROBO Y SOBREVALUACION SON UNA CONSTANTE (7). PEOR AHORA QUE CON EL DEC. LEG. 1251 TENDRAN MAS CARTA LIBRE.



EL PARLAMENTO DEBE INVESTIGAR ESTE ENDEUDAMIENTO PARASITO Y DEROGAR EL DEC. LEG. 1251!!!



DONDE ESTA LA IZQUIERDA QUE NO PLANTEA LA ANULACION DE ESTE TIPO DE ENDEUDAMIENTOS PARASITOS Y DE LEGISLACION IMPERIALISTA!!!



------------------------



Notas.



1.Ver: http://projects.worldbank.org/P154981?lang=en



1. El Ex Ministro de Economia Alonso Segura dijo que las APP dejan pasivos que si bien no son deudas aun no se han incorporados al Presupuesto: […] “tenemos otro tipo de “deuda”, que no es clasificada como tal porque no tiene todas las características, pero que genera obligaciones para el Estado. Por ejemplo, los pasivos derivados de asociaciones público-privadas que sabemos que originan compromisos futuros. […]”.



Ver: https://poder.pe/2016/07/27/01215-alonso-segura-espero-que-con-el-tiempo/



2. Ver: http://blog.iic.org/2015/04/02/asociaciones-publico-privadas-en-infraest/



3. Ver: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/DL1224_2015EF_e



4. Si vemos el listado de proyectos de PROINVERSION sobre APP se comprueba ello:

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=



5. Ver: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/11/02/2017/hallazgosdar-cui



6. Ver:

http://argentina.indymedia.org/news/2015/01/871103.php



https://www.facebook.com/mauricio.quiroz.73113/posts/548592568627439

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...