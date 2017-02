Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió atenas, grecia: reivindicación por 6 ataques incendiarios coordinados por ccf – brotes incendiarios de desestabilización / fai-fri ATENAS, GRECIA: REIVINDICACIÓN POR 6 ATAQUES INCENDIARIOS COORDINADOS POR CCF – BROTES INCENDIARIOS DE DESESTABILIZACIÓN / FAI-FRI Reclamamos la responsabilidad por los 6 siguientes incendios criminales.



Un banco en Petralona a unas pocas calles al lado del barrio consumidor de Gazi.

La agencia de seguridad FALCON en la principal y concurrida avenida Kifisias, que está siendo anunciada por la basura periodística de la televisión.

Una oficina de correos de la Caja de Ahorros en el estado aparentemente policial en Aleksandra’s Avenue.

3 vehículos del cuerpo diplomático

Las ciudades son el teatro de la historia. Son los lugares donde la vida se desempeña un papel social disciplinado, jugado por ciudadanos respetuosos de la ley o esclavos felices en el reflejo de las pantallas digitales de comunicación y escaparates de consumo, caminando por tutas predeterminados de la esclavitud asalariada al entretenimiento pagado. Cada movimiento que hacemos está controlado por los miles de ojos vigilantes de cámaras en las calles, los controles de la policía uniformada y las patrullas de los policías.



En las condiciones actuales de crisis económica, la única moneda con un valor constante es la moneda del miedo en manos de la autoridad. El temor de que nada pueda cambiar, de que somos pocos y que la prisión está al acecho de los que se atreven a cuestionar las órdenes de la autoridad. Sin embargo la vida está corriendo rápido y no puede esperar a aquellos que tienen miedo de vivir. MIRA AL MIEDO A LA CARA Y EL MIEDO VOLARÁ Y SE IRÁ.



Debemos convertir las ciudades en campos de batalla y las noches en nuestros aliados en los ataques por sorpresa de la guerrillera urbana. Debemos poner minas de fuego en todos los símbolos de este mundo que nos mantiene presos. Sabemos que no es suficiente quemar un banco o incendiar un coche estatal oficial; Sin embargo, el verdadero poder de las acciones anarquistas ilegales es que son como las llaves de repuesto. Llaves de repuesto que liberan la fuerza del pueblo en la rebelión, la fuerza para atacar la autoridad y vivir peligrosamente libre. Es por eso que creamos pequeños grupos militantes listos para la acción, aquí y ahora. No podemos esperar a la multitud sin alma; No podemos buscar proletarios que sólo pidan un mejor salario. No somos pastores para las masas que la gente deba seguir, ni somos sepultureros para los que han enterrado sus vidas en silencio.



A través de la auto-organización y la coordinación informal, creamos un legado de hechos en esta lucha contra esta autoridad opresor, rompiendo el ritmo del orden jurídico. En estos tiempos difíciles no pueden romper nuestras creencias de ninguna manera; Por el contrario, se agudizan, se fortalecen. Combinamos nuestro odio con la conciencia y la dignidad y cuando esta mezcla se aglutina, envenenará y destruirá el cuerpo de cada fiscal, periodista, policía, guardia de seguridad, bufón, de todo tipo de secuaces y ciudadanos pacíficos y en general de todos los basura que forman parte de esta sociedad esterilizada de seguridad. Los asentados nunca abandonarán sus mercancías ni tampoco escogerán el camino de la rebelión; De lo que somos muy conscientes. El miedo al rechazo social conduce a la inacción y a prácticas anarquistas conservadoras que están confinadas dentro del movimiento “interno”. Nuestros medios son puramente ilegales y no estamos dispuestos a hacerlos más “sociales” y aceptables para los lacayos del poder de izquierda o de derecha y así mismo para los simpatizantes-partidarios del movimiento que están tratando de convencernos.



Nos convertimos en lo que soñábamos desde que éramos niños, ANARQUISTAS DE ACCIÓN que no duermen por la noche y todo lo que nos importa es incendiar tus noches y arruinar tu partido desestabilizando regularmente la normalidad metropolitana. Nosotros somos los que se atreven a arriesgarse al castigo y al encarcelamiento que están al acecho, desconstruyendo el miedo en todos sus aspectos. Porque al final la anarquía está en nuestros corazones, en nuestras mentes, en cada gota de sangre que corre por nuestras venas, en nuestras acciones ilegales lejos de la moral burguesa y la limpieza. Tal vez a veces se puede encarcelar nuestros cuerpos, pero nunca se puede encarcelar nuestras creencias anarquistas que siempre encontrará terreno fértil en la lucha contra toda forma de autoridad. Además, nuestros ataques continuos son la evidencia más indiscutible.



Vivimos en tiempo de guerra y lo sabemos muy bien. La solidaridad con nuestros compañeros encarcelados es una de las verdaderas armas más poderosas de esta guerra social que desafortunadamente está privada de su significado. Debemos dejar en claro que la acción y el asalto anarquista sólo pueden realizarse mediante la solidaridad. Nuestra solidaridad no es el resultado de la misericordia o del sentimentalismo filantrópico izquierdista. En los ojos de nuestros compañeros podemos vernos a nosotros mismos, ya que elegimos estar en el campo de la ilegalidad y la acción de la guerrillera urbana anarquista.



Y si tenemos pérdidas y compañeros encarcelados en esta batalla, las células anarquistas son como el Hidra. Por cada arresto, nuevos compañeros se lanzarán al campo de batalla, por cada arresto un dispositivo incendiario brillará justo antes de la ignición. Y este fuego durará para siempre… creando anarquía dentro de la anarquía.



Porque como dijimos al comienzo, la vida está dando un funcionamiento enfermo mientras que el director está fijando la escena, alineando a cada uno a su propio interés; Con los actores desempeñando literalmente su papel y la audiencia pasiva que está viendo absorto o silbando indiferente y mirando silenciosamente aburrido. Sin embargo, en este teatro, algunos de nosotros no aceptamos las partes predefinidas que se nos han dado, somos los que sabotearemos el espectáculo y daremos a su juego nuestro propio final. No digas que somos pocos; No digas que no nos importa, porque al final ganaremos. ¡SOMOS LOS QUE BAJARÁN LA CORTINA!



DEDICAMOS ESTOS ATAQUES EN SOLIDARIDAD A LAS DETENIDAS MIEMBROS DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA POLA ROUPA Y KONSTANTINA ATHANASOPOULOU COMO CONSECUENCIA A LAS OPERACIONES REPRESIVAS RECIENTES.



PS: Bufones, periodistas, fiscales nunca piensen que los hemos olvidado.



VOLVEREMOS PRONTO

VIVA LA ANARQUÍA Y LA NUEVA GUERILLA URBANA



CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO / FAI-FRI



BROTES INCENDIARIOS DE DESESTABILIZACIÓN / FAI-FRI



