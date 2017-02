Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió grecia: informe de la tercera audiencia del juicio contra el anarco-comunista tasos theofilou GRECIA: INFORME DE LA TERCERA AUDIENCIA DEL JUICIO CONTRA EL ANARCO-COMUNISTA TASOS THEOFILOU Con los testimonios de cuatro testigos de la acusación, tres de los cuales estaban empleados en la sucursal de Alpha Bank en Naousa, Paros, y uno era un colega y amigo de la víctima Demetris Michas, el juicio del anarco-comunista se reanudó hoy en el Tribunal de Apelaciones de Atenas. En contraste con los dos testigos anteriores -la hermana de la víctima María Micha-Bekiari y el alto funcionario antiterrorista- los testigos en esta sesión deconstruyeron más o menos los cargos y revelaron las manipulaciones de las autoridades procesales.



El primer testigo que fue llamado a testificar trabajó como supervisor en la sucursal bancaria que fue robada por tres personas el 10 de agosto de 2012.



“La primera persona que entró estaba usando un sombrero vaquero con una bufanda – o una gorra – debajo, gafas, una polera de estilo polo de manga corta y una bolso cruzado. Media 1,80 mts. de alto, era delgado, tenía barba y sus brazos estaban descubiertos. A continuación, entraron dos personas más, una de alrededor de 1,75-1,76 mts. de altura y completamente tapado. Me amenazó, me empujó sobre la caja de seguridad, me pidió que presionara el seguro y me llevara a la oficina del gerente. El tercero, media 1,70 metros, con gafas, barba, tenía una nariz falsa y llevaba un sombrero de legión que cubría sus orejas y estaba sentado frente a la dirección opuesta del mostrador. Luego el punto fijo se fue y se irritaron, el tercero dijo “nos han notado desde afuera”. Tomaron 59.640 euros, abrieron la puerta, se fueron y luego escuché tres disparos “, dijo.



Una pregunta hecha por el Juez, en cuanto a qué aspectos se parecía a Tasos Theofilou a alguno de los perpetradores, respondió: “Sólo en términos de altura, es similar al primero, no puedo decir lo contrario”.



“¿Es 1,80m una altura rara?”, Preguntó el abogado de la defensa Kostas Papadakis. “No, es el más común” admitió el testigo. -¿No le preguntaste nada sobre el sombrero? -continuó-. “No, personalmente, nunca me mostraron el sombrero, me preguntaron sobre la base de la fotografía”, aclaró el testigo y como resulta que no era el único. El infame sombrero, la única pieza de “evidencia” de esos crímenes, nunca ha sido mostrado a nadie, como lo revelan los testimonios de los demás testigos, por la policía, que fue la encargada de llevar a cabo la investigación del caso.



Según el testigo, el sombrero se transfirió desde dentro del banco “en una bolsa casi transparente y ordinaria”. “No recuerdo el momento en que fue traído ni el momento en que fue sacado y quién dijo que fue recogido del lugar” El hecho de que el sombrero fue traído dentro de una bolsa y que no se menciona en el expediente, esto es algo que usted acaba de aportar”, comentó la abogada de la defensa Annie Paparrousou.



Este testigo, insistió, sin embargo, que uno de los perpetradores había declarado: “No vamos a tomar el dinero de los clientes.” Esta declaración, que se demostró ser falsa sobre la base de testimonios posteriores, ha sido utilizado por la fiscalía, así como la prensa con el fin de construir el fundamento “político” de esta acción y por extensión demostrar la culpabilidad de Tasos Theofilou.



“¿Proporcionaste material biológico?” Fue la siguiente pregunta lógica, a la que respondió de manera negativa. Sólo se habían tomado huellas dactilares.



La supuesta declaración de uno de los perpetradores fue refutada de la manera más enfática de acuerdo con el testimonio del siguiente testigo, un empleado del banco que aclaró que fue ella quien hizo esa declaración. “Eso no es lo que dijo”, explicó, con respecto al autor. “Yo era el que lo mencionaba” esto no es dinero del banco, éste es el dinero del cliente “. Luego preguntó al cliente si el dinero era suyo y dijo que sí.” “Entonces no lo aceptaré”, dijo. “El testigo continuó con su testimonio y con coraje y humanidad puso fin a los rumores intencionales sobre el carácter político de este acto.



-¿Cuánto dinero te quitaron? -preguntó el presidente.



No lo recuerdo. Estuve en estado de shock durante muchas horas “, respondió.



-¿Le parece familiar el acusado?



No puedo asegurarlo. Si no estoy seguro de algo, es mejor no decir nada “, destacó.



-¿Y su voz?



“Nunca pude recordar la voz, no había nada de característico en ella”, dijo el testigo.



De acuerdo con la declaración del testigo anterior, el testigo actual mencionó que el sombrero era llevado por los agentes de la policía que estaban fuera del banco, dentro de una bolsa transparente y ordinaria, por sí solo.



“Era un hecho que este era el sombrero. ¿Qué nos preguntarían? De no ser así nos preguntaríamos “¿qué es esto?” Y podríamos discutirlo “, agregó el testigo.



Las características de la persona que supuestamente llevaba el sombrero estaban cubiertas, tenía una camiseta de manga corta, su piel era pálida y sin pelo y según el testigo, su mano derecha estaba cubierta con un guante translúcido. “Es por eso que no dejó huellas digitales en la escena”, concluyó el testigo, quien, sólo pudo reconocer el guante cuando observó las imágenes de CCTV del robo durante los procedimientos de primera instancia.



-¿No les dijiste que había un video?



” Creí que lo sabían. Lo vi con otro testigo un día antes de mi testimonio en la corte. Quería verlo para estar 100% seguro.”



“Ver este video no cumple con la objetividad que los testigos deben demostrar”, dijo Annie Paparrousou, uno de los abogados de Tassos Theofilou.



-¿Le pidieron una muestra de ADN?



– No recuerdo una cosa así.



A continuación, siguió el testimonio de otro testigo, que logró irritar tanto al juez como al fiscal a causa de las contradicciones y descripciones que refutaban las pruebas.



“Demetris (la víctima) estaba relacionado en uno de los tres. Estaban completamente tapados, incluso sus rostros. Yo no estaba cerca, a dos metros de distancia. Lo único de que me di cuenta fueron los disparos. No recuerdo quién fue el tirador. Demetris miraba directamente a la cara a uno de los ladrones y lo tomó de lado y de frente. Los otros dos lograron liberar al tercero y los disparos fueron escuchados de cerca, mientras que el tercero era puesto en libertad. Se estaban abrazando, los tres se habían convertido en un solo cuerpo. El que fue liberado no disparó a corta distancia, disparó al aire una vez y una vez más hacia los taxis. Después de eso, los tres se fueron juntos mientras disparaban sus armas. Un sombrero de vaquero gris estaba en el suelo, no me di cuenta de a quién se le había caído, no recuerdo quién lo llevaba puesto. Alguien debe haberlo recogido, alguna persona que se había reunido alrededor. También vi un teléfono móvil caído en un radio de 2 metros de donde Michas (la víctima) estaba mintiendo. Después del incidente lo cubrimos con una sábana y nos fuimos. No podía soportar quedarme allí por más tiempo “, agregó.



El testimonio del testigo ocular, colega y amigo de la víctima se completó con el hecho de que el testigo no identificó el sombrero de vaquero, usado por uno de los perpetradores del robo, el mismo sombrero que fue fotografiado en la escena, la que basaron como la principal evidencia incriminatoria de los crímenes cometidos. Ese mismo hecho irritó al fiscal que muy apresuradamente se apresuró a caracterizar el testimonio del testigo como “contradictorio” y el consejo de demanda civil como “poco fiable”.



-Habla como los testigos lo hace, sin fingir y naturalmente -continuó Annie Paparrousou.



“El testigo está bien, él es el más fiable en la descripción de los acontecimientos”, señaló Spyros Fytrakis.



“No tenía ninguna razón para mentir a favor del acusado”, destacó Kostas Papadakis.



La próxima audiencia del juicio está programada para el 13 de febrero, Sala D120B, Tribunal de Apelaciones de Atenas, (6to piso) 9 am.



