españa: operación buyo – nueva operación contra gabriel pombo da silva y elisa di bernardo

El pasado martes, 24 de enero, en las afueras de Vigo (Mos), un despliegue de unos 60 hombres armados entre Guardia Civil y agentes secretos, ha registrado (y casi destruido) la casa donde vive desde hace algunos meses Gabriel Pombo da Silva con su compañera Elisa Di Bernardo. Al amanecer fueron violentamente despertados, espesados y separados… El objetivo: encontrar armas de fuego y explosivos! La búsqueda ha durado alrededor de unas ocho horas y a pesar de los medios empleados (perros y instrumentos radar de última generación), no dieron ningún resultado… entre las cosas incautadas esta el habitual e “interesante” material anarquista, cámaras de fotos, mapas de varias ciudades, algún cable y viejos teléfonos celulares mal funcionantes.



Mientras Elisa, a pesar de la repetida amenaza de ser puesto bajo arresto si ella no revelaba el escondite tanto buscado, quedaba libre, Gabriel ha sido detenido con la acusación de “posesión ilegal y tráfico de armas y explosivos y de banda armada”. Durante las 24 horas de detención (finalmente la liberación del compañero ha ocurrido, de hecho, al día siguiente) los hechos fueron reconstruidos amargamente.



Hace unos tres meses la pareja conoce a una autoproclamada compañera anarquista que, durante las pocas ocasiones de encuentro, “confiesa” sus propios problemas con las drogas y una condena condicional que está sirviendo con motivo de un arresto que sufrió el 2013 con la acusación de ser la autora de un ataque con cócteles molotov a una institución de Vigo. Con el corazón en la mano, Gabriel y Elisa responden a la petición de ayuda de la “compañera” acogiéndola por una semana (al inicio del año) en dicha casa para acompañarla en la peor fase en un recorrido de desintoxicación. Después de este breve período, la chica vuelve a su propia casa… reapareciendo como informante (de falsas informaciones) el día antes a la presente denominada “Operación Buyo”.



Si no habíamos recibido noticias ciertas que también durante su anterior detención realizó delación a otras personas, nos limitaríamos a considerarla una “víctima del sistema”, pero no es así. María, este es su nombre, se encuentra actualmente en la cárcel con la misma acusación que Gabriel, esperando probablemente que por ser hija de un jefe militar pueda ayudarla a evitar lo peor, que en su casa se haya encontrado un arsenal de armas de fuego. En el 2013, de hecho, a pesar de los cargos de terrorismo, se le bajo significativamente la condena (de 11 a 2 años!!!), después pasaría a libertad condicional, estando en prisión no más de unos pocos meses. Con todo el odio hacia el sistema represivo, el sistema carcelario y el poder judicial, es inevitable preguntarse desde cuando quien se reivindica anarquista recibe tal tratamiento. A cada unx sus propias conclusiones.



Gabriel se queda por ahora en libertad provisional y bajo investigación, y comenta así esta última operación represiva:



“Dentro como fuera” se palpa esta arrogancia reaccionaria. Se nota que los esbirros de toda raza y condición necesitan “aditivos y colorantes” para endulzar toda la “realidad” que resulta para ellos inconveniente.



“Los periodistas” más preocupados por vender su propia mierda impresa que de verificar la veracidad de lo que publican. “La policía” más interesada a organizar especulaciones que a demostrar sus propias hipótesis.



Lo que realmente es “sorprendente” (o también no), es que desde que me han dejado ir (por no hablar de todo lo que encierra esta tremenda historia) haya tenido más “protección” en el “poder judicial” que dentro del así llamado “movimiento libertario”.



Desde el 2012 ya hay 3 “Operaciones” (Ardire, Scripta Manent y la “nuestra” Operación Buyo) en mi contra.



En italiano “buio” significa “oscuro…” y sí… “oscura” es toda esta operación en la que una “tipa” (del pasado oscuro) se nos acerca con la cuestión de ser “compañero” para luego quererme lapidar vivo. Aquellos que quieran información sobre esta “tipa” que lea los siguientes enlaces y se respondera solo. Yo no soy ni un juez ni un fiscal.



En relación a las tonterías sobre el “campo de entrenamiento”, sobre la “célula terrorista”, sobre la “posesión de armas” y el tráfico de las mismas… bueno… creo que los hechos desmienten todo. Sin embargo entiendo que en esta sociedad alienada y este sistema corrupto se prefiera hablar/mentir sobre las causas subyacentes de la pobreza que mirar el propio ombligo.



Todavía estoy de pie. Sigo con mi línea anarquista a pesar de todos y tantos. El ateneo Agustín Rueda, que pienso inaugurar en la casa de mis padres allí en Mos, no nos podrán detener con este tipo de maniobras.



En mi casa se incautaron: 5 coles de invierno, libros y revistas anarquistas.



Es obvio que si hubieran encontrado en mi poder aunque un solo cortaúñas, Gabriel Pombo estaría escribiendo “comunicados” desde una celda y no en libertad.



A quien continua a apoyarme y a mostrarme su amor incondicional: Estoy aquí!

A quien continua queriendome asesinar: Estoy aquí!



Nunca vencidx!

Nunca arrepentidx!

Por la anarquía y el fin de la dominación!



Gabriel Pombo da Silva

29 de de enero de 2017



