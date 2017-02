Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió as2 ferrara, italia: comunicado del compañero alfredo cospito en solidaridad con el anarquico marco bisesti AS2 FERRARA, ITALIA: COMUNICADO DEL COMPAÑERO ALFREDO COSPITO EN SOLIDARIDAD CON EL ANARQUICO MARCO BISESTI He recibido de manera fragmentada la información de que en la cárcel de Alessandria, Marco se opuesto a la instalación de paneles polarizado en las ventanas, destruyendo algunos muebles en las oficinas de la policía.



El inquisidor Sparagna ya nos tiene acostumbrados a su agitación en el fango, son cinco meses que con la excusa de que hoy en día Marco es el compañero de vida de mi ex pareja, en un intento de dividirnos, Marco ha sido puesto de hecho en un “aislamiento” de mí y sus otros compañeros con el “miedo” absurdo y pretencioso de mi hipotética venganza.



Consciente de que no basta sólo con disparar en las piernas de un poderoso para convertirse en un verdadero anarquista, en el sentido de la palabra, que sea un hombre libre de sexismo y machismo en lo absoluto. Que desafortunadamente todavía estoy lejos de convertirme.



Reitero mi amistad con Marco, que ha sido y sigue siendo mi compañero.



Toda mi solidaridad revolucionaria con él, con la esperanza de ser capaz de abrazarlo lo antes posible.



FUERZA COMPAÑERO!



SIEMPRE POR LA ANARQUÍA



ALFREDO COSPITO



FUENTE: INSTINTO SALVAJE

