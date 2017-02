Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió turquía: preso anarquista revolucionario umut firat süvarioğullari termina huelga de hambre TURQUÍA: PRESO ANARQUISTA REVOLUCIONARIO UMUT FIRAT SÜVARIOĞULLARI TERMINA HUELGA DE HAMBRE El preso anarquista revolucionario y editor del periódico anarquista Meydan, Umut Fırat Süvarioğulları termina en el día 55, la huelga de hambre comenzó el 11 de diciembre del año 2016 contra el Estado por las condiciones de emergencia (estado de emergencia, SOE), que yo estaba expuesto en la cárcel tipo T Nº 4 en Izmir Yenisakran, donde había sido “trasladado al exilio”, se ven obligados a permanecer con 20 personas en celdas de 14, durmiendo en camas manchadas con sangre, con la presión psicológica continua, la tortura y no el reconocimiento de su identidad política anarquista revolucionaria.



La administración de la prisión dio un paso atrás como resultado de la lucha decidida de Umut Fırat, el cambio de la celda de acuerdo con sus exigencias. El compañero Umut Fırat, de acuerdo a la información entregada por su familia, puso fin a su huelga de hambre cuando supo que se cumplían sus demandas y su estado de salud es bueno.



La victoria del compañero Umut Fırat en su día 55 de huelga de hambre contra las prácticas que han creado una empresa estatal dentro de una SOE en las prisiones es una respuesta a las instituciones del estado que quieren aprovecharse de la arbitrariedad y la flexibilidad del proceso de SOE. Esta victoria es también una victoria en nombre de todos los presos expuestos a prácticas similares en el proceso de SOE.



La lucha Umut Fırat fue tomada con determinación, y fue apoyado con acciones de solidaridad en la ciudad en que vive y en otras partes del mundo; se trata de añadir otras voces a la suya. Saludamos a todas las organizaciones revolucionarias que no lo dejaron sólo y todos los que solidarizaron durante la huelga de hambre del compañero Umut Fırat Süvarioğulları.



VIVA LA SOLIDARIDAD ANARQUISTA!



UMUT FIRAT SÜVARIOĞULLARI NO ESTÁ SOLO!



LOS CORAZONES REVOLUCIONARIOS DESTRUYEN LAS CELDAS!



FUENTE: INSTINTO SALVAJE

