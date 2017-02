Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió trieste, italia: anárquico detenido en udine Kabu, un anarquista de Udine que estaba bajo arresto domiciliario en Trieste por una condena por desacato y resistencia agravada a un funcionario público, ha sido transferido a la cárcel, donde permanecerá durante al menos los próximos tres meses en espera de la audiencia que determinará el modo que cumplirá las dos sentencia consecutiva por robo y violación de expulsión de Udine, emitido por Cracovia superintendente de Udine, durante 1 año y 9 meses en total.



Manifestación pacífica contra la prisión para saludar a la pareja y hacer que se sienta nuestra solidaridad en el sábado 11 de febrero a las 16:00 horas en las paredes de la prisión de Coroneo en Trieste, Via del Coroneo. FUENTE: C.N.A. ITALIA



