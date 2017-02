Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Escrito sobre la conclusión del Panico (Florencia) PANICO EN TODOS LADOS



Nos gustaría hablaros de muchas cosas, al rededor de lo que hemos llamado y llamaron Panico.

Nos gustaría recordaros de todos los centenares, los miles de compañeros aterrizados aqui en el Panico por todas partes de Italia, de Europa, del mundo, y de como se hayan sentido como en su casa siempre, más allá de las diferencias individuales, politicas, alimentarias; y de como ellos nos hayan hecho sentir extraños al mundo. Muchas relaciones fluidas, apasionadas o turbulentas, pero porfin libres, directas, desvinculadas de dinamicas de manada o de “compañias”, en las cuales cada uno ha podido antes que todo encontrar, y luego representar y expresar simplemente si mismo.

Podriamos traeros a la memoria y al corazón tambien todos los conciertos, las fiestas, las cenas aprovechadas juntos, sin limites, ni horarios ni de alcohol.

Nos gustaría igualmente recordarnos todos juntos de todas las derivas por la ciudad, llevando pequeñas, pero concretas, contribuciones al antimilitarismo, a la libertad, a la rebelión. Y junto a estas, la satisfacción personal por algúna otra pequeña contribución nuestra al despido de algún asesor a la seguridad o dirigente de policia. Las inumerables invasiones por aqui y por allá en Florencia, sembrando indisciplina y recogiendo complicidad, seguramente serán uno de los mejores recuerdos que nunca podríamos llevarnos de esta ciudad hecha misera por sus relucientes escaparates, junto a los dias pasados encima de los techos rechazando algunos intentos de desalojo.

Y nos gustaría incluso recordar los inicios de Vicolo del Panico.. pero de este paso iríamos demasiado atrás en el tiempo.



No. Estamos escribiendo estas rallas no para narar su historia sino para compartir con vosotros, que habeis provado su (larga? Turbulenta? Rica? Inconstante?) vida, incluso su fin.

Podriamos empezar a colocarla hace dos veranos, cuando una llamada “bomba de agua” ha comprometido aún más su estabilidad estructural, ya fuertemente minada en los años anteriores por un incendio antes y el derrumbe de una ala entera despues. De allí la decisión de no producir iniciativas dentro del sitio y un intento de ocupación en otra zona de la ciudad, lamentablemente fracasado.

Durante todo el año pasado, con nuestras tempisticas no exactamente impecables en cuanto a rapidez, ha madurado el debate, entre los compañeros (habitantes del sitio y no) de si dejar voluntariamente el Panico, que ya desde hace un tiempo parecía vaciado de empuje propulsivo. Los inevitables golpes represivos, bastante insinuantes y de represalia, han alargado los tiempos: la rabia por las detenciones de nuestros tres amigos y compañeros- hablamos de la “pelea” del pasado abril- nos reuní e hizo de contrapunto a la conciencia del agotamiento de la experiencia global.



Pero un día, un sueño (o mejor dicho una pesadilla) premonitor nos ha predicto la imagen de una pendiente desgracia. Hemos decidido hacerle caso y salir preventivamente. Nos hubiera quizás gustado gozar el teatrito de los 250 hombresitos en azúl, con incluso perros-servios y almohadillas anti-explosivo que “ponían en seguridad” un ex hospital en ruinas, otra vez vacío y triste. Y a ellos le importava tanto hacernos partecipes de esta fiesta de cierre, que nos invitaron más o menos todos a su casa, en comisaría, para presentarnos la cuenta de todos estos años de libres cachondeos y alegres burlas a las autoridades.



Pero ya se sabe, los anarquistas son notoriamente sin dinero e insolventes..



PANICOS DE AYER, DE HOY, Y – QUIEN SABE – DE MAÑANA

