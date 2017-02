Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Accion en solidaridad Accion en solidaridad anarquistas presxs en Aachen La noche del 24 de febrero atacamos una sucursal del Deutch Bank situada en la rambla del poblenou, rompiendo a golpes el cajero exterior y los ventanales.

Esta es una accion en solidaridad con lxs anarquistas presxs en Aachen que estan siendo juzgadxs en estos momentos.



Por la extension de la solidaridad y la accion directa en todas sus formas.



Fuego a todas las carceles.



Muerte al estado y viva la anarkia.

