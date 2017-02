Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia Dissabte 18: la dominació laboral al capitalisme digital Un conjunt de persones i grups estem preparant (igual que l'any passat) unes jornades Anti Mobile Congress. Es celebraran el 24 i 25 de febrer (divendres i dissabte) a Can Batlló. Per el dia 18 hi ha una jornada prèvia a la Cinètika (el Cine Okupat) per tracta el tema de la...

DOMINACIÓ LABORAL EN EL CAPITALISME DIGITAL

Dissabte dia 18 de febrer a les 18:30 a la CINETICA (C/ Rambla Fabra i Puig 32, cantonada carrer de les Monges) Clica la imatge per una versió més gran

Intervindran:



-Missatgeres de Deliveroo

-Participants en l’Assemblea de missatgers dels anys 80 (els qui guanyaren la relació laboral).

-Treballadors de Movistar

-Treballadors de HP

-Treballadores d’INDRA

-Participants en el conflicte del telemàrqueting.

-Treballadors de subcontracta d’Informàtica del Corte Ingès, CTTI.

-Sector del taxi

-Especialista en jurídica.

Consistirà en intervencions curtes de cada un (no més de 10 minuts, si pot ser menys) i desprès un debat.



Divendres i dissabte, dies 24 i 25 de febrer a Can Batlló:



Divendres 24

de 18:00h a 19:30h Desmuntant el MWC, de 19:45h a 21:15h Tecnologització de les fronteres (Auditori), al mateix temps també a les 19:45h Taller d'autodefensa digital bàsica (Nivell bàsic) És necessari portar portàtil.

De 21:30h a 23h Sopador.



Dissabte 25

De 12:00h a 13:30h Noves tecnologies associades a la repression (Debat), 13:30h a 14:30h

Contaminació electromagnètica (CEM) i desenvolupament cognitiu de nenes i nens.

De 14:30h a 16h Dinador



De 16h a 17:30h Desanonimització per Twitter 18:00h a 19:30h, Fonts d'informació obertes

O-mind, O-sint, Offset i Infoset (Taller) de 19:45h a 21:45h Smartphones i xarxes socials: Una visió crìtica.

De 21:30h a 23h Sopador



EL DIA 1 DE MARÇ MANIFESTACIÓ SORTIDA DE LA PLAÇA UNIVERSITAT DE BARCELONA A LES 19H.



Més informació del conjunt de la campanya, 18-II i 24 i 25-II al web www.antimwc.alscarrers.org i antimwc ARROBA riseup.net

Es prega difondre les convocatòries.



INTRODUCCIÓ AL DEBAT DEL DIA 18:



Des de tots els fronts (catedràtics, executius, governants, educadors sindicalistes dominats...) ens estan advertint d’un canvi global que se’ns ve a sobre... la desaparició de milions de llocs de treball “no qualificats”. Aquesta catàstrofe laboral s’ha de produir (o aconseguir) gràcies al big data, a la intel·ligència artificial, la fabricació per adició (impressió 3D), la nanotecnologia i a l’internet industrial de les coses (2IoT), es tracta de l’economia 4.0 o de la fabricació 4.0, on el 4 fa referència a una suposada quarta revolució industrial.

Només a Europa, entre els treballadors de “coll blanc” s’han de produir la desaparició de 7 milions de llocs de treball, els “llocs especialitzats” generats seran sols de 2 milions. En el cas de la fabricació la situació és semblant, especialment allà on està concentrada, als països emergents, així FOXCONN (la empresa més gran del mon amb 1,3 milions d’emprats) a iniciat un procés de robotització molt ambiciós que pretenia tenir 1 milió de robots operatius per 2014, el pla va endarrerit, però va en camí.

Arreu del mon l’anomenada “economia col·laborativa” (economia de la submissió) guanya posicions i mou ja molt per sobre dels 2.8 bilions, molt especial en el sector de serveis. Es ven com col·laboració el que sols és dominació i explotació.

Tot això no seria possible sense les tecnologies de la mobilitat, la mobilitat ha deixat de ser un tema de comunicació (telèfons més de 7 bilions de connexions de telèfon mòbil). La mobilitat és també imprescindible per l’Internet de les Coses (indispensable per la “economia 4.0”) i que ara mateix suposa 8,4 bilions de connexions.



El treball al capitalisme digital no és:

-Innovador.

-Creatiu i motivador.

-No dona el poder als treballadors.

-No és compartir en lloc de posseir.

-No dona llibertat de treballar o no.



El treball al capitalisme digital és:

-Més explotador a través de subcontractes i “les noves” formes de contractació.

-Més precari.

-És control extrem que fa empal·lidir encarregats, cronoanalistes i maquines de fitxar.

-És aïllat en mans dels algoritmes i del capital.

-Ens fa desaparèixer del mapa mitjançant el treball domiciliari i a través de APP’s.

-És més humiliant que d’altres formes d’explotació.



I molt més.



NO ÉS UN NOU MON? ÉS TREBALL VELL!!!



Ni volem ni podem tirar endarrere i no volem seguir endavant amb el capitalisme en el seu camí. Potser si que estem davant de la quarta revolució industrial... llavors igual que va passar a la primera revolució, igual que els treballadors de Barcelona van cremar el vapor Bonaplata, haurem de trencar les noves màquines de dominació. Al segle XIX va ser el treball a la fàbrica, al segle XXI pot ser el treball a la economia de la dominació



Per nosaltres la única solució és tirar pel dret, i acabar amb el mon industrial, el capitalisme, les corporacions i tots els estats. Mira també:

http://www.antimwc.alscarrers.org



