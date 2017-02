Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Estado Español fascista ,complicidad entre comunistas y anarquistas El Estado Español , anarquismo y comunismo españolista cómplice de la opresion a trabajadores y pueblos Clica la imatge per una versió més gran

El Estado Español,después de que el Frente Popular ganara las elecciones en la II República,el fascismo llegó al poder de la mano de Franco después de una cruenta guerra nacional revlucionaria que él ganó.El contexto internacional fue de crisis del capital,y en concreto en España crsis profunda y victoria de un frente formado por comunistas,republicanos de izquierdas y hasta por anarquistas.



La otra característica principal es el sistema político,que tampoco cambió en los regímen fascista: el estado corporativo.Dicho estado estaba formado por la corporación política, la sindical,la patronal,la militar etcétc,en el que los individuos quedan relegados a un segundo plano y eran las corporaciones las que se encargaban de negociar los asuntos sociales.



En el Estado Español se observa algo muy interesante y és que la transición no fue una ruptura pués no se llamó a una asamblea constituyente.No se convocó ningún proceso popular que rompiera con las élites fascistas,si no que fueron las élites fascistas las que crearon

el proceso constituyente.La transición fue pués una reforma del franquismo.Unos pactos entre élites políticas españolas.Por tanto la base franquista quedó ahí.Fue una reforma necesaria para poder entrar en la Unión Europea(ya que sus estatutos prohibían la entrada de un estado formalmente fascista)y que la tasa de ganancia de la clase dominante no se estancara.



Finalmente en el Estado Español existe una corporación política(bipartidismo superestructural y monarquía),una corporación sindical(los dos sindicatos representativos CCOO y UGT,que en realidad solo agrupan a una pequeña parte de la clase trabajadora.(alrededor del 5%) y la corporación patronal.Y són esas corporaciones las que entre ellas negocían al margén de la ciudadania,todos los asuntos del Estado.Son ENTES financiadas por él mismo.



Concluímos que el Estado Español fue y es un estado fascista,y que quien por omisión o por colaboración desde posiciones netamente españolistas intentan monopolizar tanto el anarquismo como el comunismo de base españolista no pueden ser representativos de dichos colectivos o ideologias ya que claramente se contraponen en su propia base y nacimiento,entonamos pués a desautorizar a quien a través de esas ideologías hacen del españolismo una forma manipular dichas ideologias, contribuyendo a a la permanencia y continuidad del fascista Estado Español.

