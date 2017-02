Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Tesis sobre la servidumbre voluntaria, sobre un texto de Pierre Clastres refiriéndose a La Boétie. "Quien se hace esclavo del miedo antepone la seguridad a la libertad." "¿Cómo puede ser, pregunta La Boétie, que la mayoría no se límite a obedecer a uno solo, sino que sirva a éste y, más aún, quiera servirlo?



La condición y el alcance de esta pregunta impiden que su significado pueda reducirse a una u otra situación histórica concreta. La propia posibilidad de formular una pregunta tan destructiva remite, de manera simple pero heroica, a la lógica de los contrarios: si soy capaz de mostrar sorpresa ante el hecho de que la servidumbre voluntaria sea rasgo invariable en todas las sociedades, en la mía como en aquellas de las que hablan los libros (con la excepción, acaso retórica, de la antigüedad romana), ello es así, sin duda, porque puedo imaginar el contrario de esa sociedad, la posibilidad lógica de una sociedad que ignora la servidumbre voluntaria.



Mediante un deslizamiento fuera de la historia, lo que revela es, precisamente, que esa sociedad en la que el pueblo quiere servir al tirano es histórica. No es eterna ni ha existido siempre: tiene una fecha de nacimiento. Algo hubo necesariamente de ocurrir para que los hombres cayeran de la libertad a la servidumbre. " ... ¿ qué desventura ha sido esta que ha podido desnaturalizar tanto al hombre, el único ser nacido de verdad para ser libre, y que le ha hecho perder el recuerdo de su estado original y el deseo de retornar a él?"



Desventura: trágico accidente, desgracia inaugural, cuyos efectos no dejan de crecer hasta el punto de que se ha desvanecido la memoria de lo anterior y el amor por la servidumbre ha acabado por sustituir al deseo de libertad. ¿Qué nos dice realmente La Boétie? Más que ningún otro pensador clarividente, lo que afirma es que este paso de la libertad a la servidumbre se produjo sin necesidad, de tal suerte que la división de la sociedad entre los que mandan y los que obedecen fue accidental. ¡ Qué tarea la de identificar cuál fue esa impensable desventura!"



Pierre Clastres.





Mi tesis va encaminada a pensar que posiblemente la servidumbre voluntaria no fue un fenómeno tan accidental como pudiera parecer en un principio, sino más bien que hubo y sigue habiendo una causa que dio origen a la servidumbre en la que no vemos inmersos de algún u otro modo en la actualidad.



En el origen de la servidumbre considero la seguridad (tanto física como psicológica) cómo la causa de la obediencia,



"La sociedad jerárquica impone el odio como mecanismo para consolidar y perpetuar la dominación."



En este contexto para desarrollar mi tesis dejo unas reflexiones de hace un tiempo para indagar las causas de este mal.



"El hombre político"



El nacimiento del hombre “político” es la posible consecuencia que tuvieron las sociedades que empezaban a organizarse en grupos, para poder establecer unas normas y reglas para que la conducta de los individuos que la integraban pudieran establecerse como un clan consolidado y por ende tener mayores posibilidades de sobrevivir en cooperación mutua.





También debían de disponer de normas de convivencia para evitar los conflictos que se pudieran dar entre los individuos que la integraban y fortalecer los vínculos entre ellos formando familias dentro del grupo, cuyo poder lo sustentaba, el hombre que reuniera las mejores habilidades, como la inteligencia para dirigir al grupo en las que estuvieran en situaciones peligrosas o adversas por cualquier motivo que se les pudiera presentar.

El tema de la seguridad ante un inconveniente o incertidumbre que surgiera en el hombre de la tribu o clan, sería resuelto al transferirle el problema a su líder o sabio que se encargaría de resolverlo, es en este punto donde la figura del sabio se afirma y adquiere todo el poder sobre los integrantes del clan. Los miembros están subordinados a su gurú, esté les indicara los pasos que tendrán que dar en cualquier situación problemática y de preocupación. Podemos hacer alguna pregunta que otra como:



¿Por qué, los individuos de las tribus cedieron su libertad a cambio de “seguridad”, a un líder y le otorgaron todo el poder?



¿Se presenta quizá el miedo tanto con nuestros ancestros como en la presente, un factor inherente a la gran mayoría de los seres humanos, que lo merma en sus facultades psicológicas y lo limita hasta paralizarlo ante las adversidades propias y lo condiciona en la toma de decisiones, lo que conlleva también su forma de proceder?



¿Necesita la gran mayoría de los hombres ser dirigido, gobernado por un jefe, o mandatario, que inevitablemente lo tendrá que reducir en su voluntad y la toma de decisiones?



