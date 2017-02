Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats [Reconstruir el Comunal] Continuarà Estem en un període de pausa, obert a col·laboracions. Ens reactivem a les xarxes socials. Comunicat: Clica la imatge per una versió més gran

Reconstruir el Comunal està en un període de pausa. Per manca d’energies no s’ha pogut continuar amb el ritme de publicacions. Seguim recopilant, ordenant i traduint materials, amb la idea de reprendre el viatge més endavant.



No obstant, volem comunicar que el projecte està obert a col·laboracions, pel que fa a recopilar i buscar materials i sobretot a traduir al català, majoritàriament del castellà.



De moment reactivem les xarxes socials (facebook i twitter) tornant a penjar periòdicament i en ordre el viatge que hem anat fent fins ara, des de març del 2015, amb la idea que arribi a nova gent tot el que ja hem anat veient, els llibres i vídeos de la Biblioteca…



