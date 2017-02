Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió escrito preso anrquista op.scripta manent ( traducido desde informa-azione.info)





Nos hemos enterado, através de una carta con fecha 26 de enero, que al compañero anarquista preso en AS2 en la cárcel de Alessandria ha sido puesto en aislamiento durante una semana después de la destrucción de paneles opacos y los vidrios de las ventanas de la oficina de los carceleros del modulo.



Sigue un texto del preso anarquista Marco Biesti, desde una correspondencia suya del 1 de enero 2017. [recordamos que el correo del compañero está bajo censuray consecuentes retrasos].



Irremediablemente sobre los caminos inesplorados e iconoclastas de una vida libre, viernes 30 de Diciembre, he juntado ilusiones y rabia, que siempre me acompañeran, y las he lanzados contra los vidrios de las ventanas de la oficina de los carceleros del modulo.

Nunca lleno,una vez en la celda he destruido las “gelosie”* instaladas desde hace un mes, retomando un cacho de cielo.

Ninguna causa desencatenante, ninguna gota que colmó el vaso lleno de frustacciones.

Pura cociencia. Acto de resistencia leido en una dinamica restrictiva carcelero/prisionero, en realidad otra aportación más de ataque anarquista que sigue manifestándose fuera y dentro de las prisiones.

NADA QUE PEDIR.TODO POR TOMAR.



* paneles opacos montados detrás de los barrotes de las ventanas para impedir la visual hacia el externo.

This work is in the public domain afegir comentari ...