[Manresa] resposta de l'assemblea del barri al suposat ajornament de l'enderroc de la guia El 4 de gener, a Regió 7 es va publicar la notícia de que l'enderroc del barri de la Guia, que figura a l'actual Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), s'ajorna 12 anys.



En un primer lloc, volem celebrar aquesta victòria i assenyalar la nostra intenció de seguir endavant, fins aconseguir la cancel·lació definitiva de l'enderroc. Sense dubte, les dificultats pressupostàries de l'Ajuntament de Manresa són un factor principal en la decisió. Tampoc dubtem de que la resistència i les reivindicacions de les i els veïns en són un altre. Com bé menciona l'article, «hi ha temes que han generat més debat» i «algunes de les resolucions més espinoses», una de les quals és la proposada «desaparició» de la Guia, on s'han organitzat festes reivindicatives i altres activitats contra l'enderroc. Segurament, l'Ajuntament prefereix malgastar diners i desviar els pressupostos a projectes menys transparents que no generaran tantes crítiques.



No és fàcil protegir els nostres llars de la negligència de propietaris i els plans elitistes d'ajuntaments, banquers i promotors de construcció, però a vegades, sí podem guanyar. Organitzar-nos i generar solidaritat entre veïnes i veïns —crear vida sana als barris que volen fer desaparèixer— és un primer pas.



En segon lloc, volem subratllar alguns elements criticables de la decisió de l'Ajuntament i del mateix article de Regió 7. Tant la decisió com l’article exclouen les perspectives de les veïnes i veïns. Parlen en el nostre nom i es pronuncien pels nostres interessos, però en cap moment ens han preguntat què volem.



Al contrari al titular de l'article, la nova decisió de l'Ajuntament no ajorna l'enderroc «almenys 12 anys», sinó que allarga el plaç per l'expropiació de la propietat 12 anys. Encara podria passar en aquests pròxims anys, però ara la data límit per la «desaparició» del barri és el 2029. Tot i que Regió 7 i l'Ajuntament volen donar al veïnat una falsa tranquil·litat, segueix sent un barri en perill.



El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, diu que la Guia és «la mena de gueto fet en temps del franquisme. Un urbanisme segregador que no hem de seguir mantenint en el futur.» Amb aquestes paraules, demostra el seu cinisme i també la seva desconnexió amb el barri. Un dels trets del barri més lloats per gran part de les seves veïnes és la seva tranquil·litat i proximitat amb la natura. El barri no està travessat per grans carrers, ni pateix el soroll i el tràfic de la ciutat. El que sí que té és accés a espais verds on diversos veïns mantenen horts.



L'única segregació que pateix el barri —i el regidor Aloy n'és un responsable— és la imposada per l'Ajuntament, que insisteix en reproduir el discurs de que el barri és molt lluny i incomunicat. Com sempre hem afirmat, és més aprop del centre que diversos barris perifèrics. Seguim exigint un servei de bus al barri per tal que les iaies no hagin d’agafar un taxi per anar a fer les compres, i l’Ajuntament segueix fent cas omís. Són ells qui segreguen el barri. L'Ajuntament prefereix deixar al barri incomunicat —com també ADIF prefereix abandonar la propietat— perquè tenen interessos en fer-lo «desaparèixer».



També es nota que les nostres protestes han molestat al qüestionar el sagrat tema de Manresa 2022. Ajornar la data límit per a l'expropiació del barri fins el 2029 permet a l'Ajuntament dissimular el seu intent de promoure el turisme religiós. Diu Aloy, «La commemoració és el 2022. Per tant, qui vulgui fer paral·lelismes, que no els faci. El que volem és acabar amb un urbanisme segregador i que la gent que viu al barri pugui viure a la ciutat amb millors condicions». Com ja hem dit, no els importen les condicions de vida del veïnat, perquè són ells (l'Ajuntament i el propietari) els responsables de les condicions actuals. És més, segons el pla actualitzat, l'enderroc de la Guia encara podria produir-se abans de 2022 i, en tot cas, el foment del turisme religiós a Manresa no s'acabarà l'any de la commemoració ignasiana. És evident que el pla —encara vigent— d'enderrocar la Guia està motivat no pel bé de les veïnes sinó per l'intent de convertir Manresa en una destinació de turisme religiós. Abans o desprès del 2022, la Guia es troba al punt on la ruta de Sant Ignasi entra a la ciutat i per tant, està en perill.



El regidor Aloy fa una altra afirmació dubtosa: l'Ajuntament vol «preservar els drets de tota la gent que hi viu» —a la Guia—. Alhora, també vol deixar al carrer totes les veïnes que no han pogut o no han volgut firmar un contracte a preu abusiu amb el propietari negligent. Actualment, hi ha diversos processos de desnonament oberts al barri. L'Associació de Veïns de la Guia sempre hem reivindicat la bona convivència entre les veïnes amb i sense contracte. Reconeixem el llarg trajecte històric que han tingut els habitants originals del barri, les persones que han viscut aquí tota la vida, que no volen que se les facin fora de les seves cases. També reconeixem la feina que han fet diverses persones noves, amb o sense contracte, per rehabilitar els pisos abandonats per ADIF i millorar el barri sencer. Totes juntes portem vida al barri.



Ara, l'estratègia de l'Ajuntament i d'ADIF davant la nostra resistència serà la de sempre: dividir-nos entre bons i dolents. Ens volen vendre una falsa tranquil·litat, dient-nos que el barri es mantindrà dempeus uns dotze anys més, tot i que no existeix cap garantia d'això. Mentrestant, seguiran endavant amb el desnonament de les veïnes sense contracte, amb el propòsit de deixar el barri mig buit i més vulnerable davant l'inevitable enderroc. Es recolzaran en la legalitat, dient que les persones sense contracte no tenen dret a sostre, malgrat tota la feina que han fet per rehabilitar pisos que el propietari va abandonar fa anys. Alhora, no fan ús ni acaten les lleis quan ADIF incompleix les seves obligacions legals de manteniment respecte al barri durant dècades. Les teulades encara ténen uralita, que és cancerígena, i tot l'espai de les golfes té més d'un pam —literal— de merda de colom. Les seves lleis serveixen per castigar-nos, però no per protegir-nos.



És per tots aquests motius que a la Guia continuarem organitzant-nos per millorar i defensar el barri. També volem enviar un missatge de solidaritat a tots els altres barris humils que es veuran perjudicats pels plans elitistes, abans o desprès del 2022, que promouen una renovació de façanes i el desplaçament de les veïnes.



-L’Associació de Veïns de la Guia

Febrer 2017

