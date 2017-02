Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder lacayos hubo siempre y ya sabeis quien vuela de Secretario en Catalunya. CNT sin Ait=A. gabriel CGT Los reformistas no quieren expulsar a sindicatos quieren acabar con ellos. Saben que un sindicaro expulsado no es un sindicato expulsado es un sindicato de oposicion, es decir, es un problema. La realidad es clara en este sentido. Aquellos sindicatos que no sean un problema seguiran cotizando y financiando sus campañas y sus gastos, seran neutralizados y los que no pueden controlar, cuestionan y critican las gestiones continuamente serán expulsados o reventados. Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Sin orden alfabético y con alguna falta de ortografía:

Velez Velaudalla, Sevilla AAPP, San Juan de Alfarache, Huelva, Cádiz, Chiclana, Motril, Torrelavega, Tarragona (estos dos últimos, recientemente expulsados)Altiplano, Murcia, Coruña, Vigo, Lugo, Ponteareas, Vilagarcia de Arousa, Pontevedra, SETSI de Madrid, La Plana, Marina Alta, Alcoy, Albacete, Elda, Sangunto, La Safor, San Lucar, Condado-Paradanta, Utiel Requena, .Val D`Albaida, Reus, El Vendrel...

Un total de 31 sindicatos expulsados después del X congreso, la gran mayoría de forma directa. Algunos se fueron por la imposibilidad de combatir contra la corrupción del voto, a sabiendas de que serían expulsados/as. Esto es persecución política. Aniquilar toda herencia anarquista de la organización. Se deben tener en cuenta otros procesos que contribuyen a la desmovilización y desmoralización, como son el mínimo de afiliación para ser sindicato (acuerdo del XI Congreso) que también ha contribuido a la merma de la organización. Han dejado de existir como sindicatos: Palencia, Construcción y Madera de Madrid, Puerto Real, Almería, Ferrol...

CNT(sin AIT)PODRIDA¡¡¡

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...