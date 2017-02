Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sanitat Div. 17deFebr. Jornada solidaria pel gos "Equis" Clica la imatge per una versió més gran

La solidaridad no tiene límites"



20h --> Presentació del documental "Yes, we fuck"





21,30h --> Sopador vegà





22,30h --> Cabaret Ginecore "Gabinete de la Dra. Kaligari





Tots els beneficis aniran destinats a cobrir les despeses veterinaries del Equis "X"

Lloc: La CINETIKA (Fabra i Puig nº32) Fabra i Puig L1

