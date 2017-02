Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació El Huerto del Xino ha sido destrozado Esta mañana el Huerto del Xino ha sido destrozado. Un equipo de trabajadores y grúas ha entrado y arrasado con los árboles, las plantas y todo lo que habíamos construido dentro durante estos años.



A algunas compañeras que pudieron hablar con ellos les justificaron la intervención con una carta de denuncia del Ayuntamiento en la que se instaba a los propietarios a limpiar el solar por tenerlo en estado de abandono bajo advertencia de multa. Amparándose en esto, lo han destruido completamente todo.



Un par de semanas antes, unos promotores de la empresa Liven Business se acercaron al huerto diciéndonos que habían hecho una paga y señal por el solar y que estaban interesados en llegar a un acuerdo (al parecer podían compensarnos de alguna manera…) para que nos fuéramos y poder construir pisos, si no, dijeron que podían construir en muchos otros espacios del Raval.



Les contestamos que NO estábamos interesadas, lo único que queríamos era continuar a mantener este espacio libre y verde para el barrio.

No volvimos a tener noticias suyas, cuando nos informamos en el registro y en el distrito no constaba ningún cambio de propietario ni ninguna licencia de obras.

Supimos que el Ayuntamiento sabía de su venta pero que no tenían constancia de quién era el propietario así que seguimos dudando de que realmente se hubiese vendido y decidimos esperar un poco e informarnos más antes de difundir el comunicado.



Por lo visto, no han eliminado el Huerto con un desalojo, si no por una limpieza excesiva desde el Ayuntamiento.

