Ataque solidario con lxs anarquistas presxs en Alemania

La noche del pasado 28 de enero quemamos dos coches de la empresa Prosegur, cerca de su sede en el barrio de Bellvitge, Hospitalet. No creemos necesario justificar este ataque hacia estos miserables guardias. Para llevar a cabo la acción recurrimos a un viejo metodo utilizado por lxs anarquistas. Este consiste en una pequeña botella llena de gasolina con una mecha y cerillas a su alrededor.

Con este pequeño gesto queremos mandar todo nuestro amor y toda nuestra fuerza a lxs anarquistas acusadxsde expropiar un banco en Aachen y que estan siendo juzgadxs desde el pasado 23 de enero.

Viva la anarquía!!

