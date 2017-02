Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar Falta un mes i mig per la 4a Trobada d'Infraestructures Llibertàries Falta un mes i mig per la IV Trobada d'Infraestructures Llibertàries (Manresa, 31 de març a 2 d'abril).



La pàgina web ja està actualitzada amb la invitació a la trobada actual i tots els textos de les trobades anteriors.

http://infraestructures.alscarrers.org/



En aquestes setmanes farem difusió del programa, textos pel debat i la llista de les coses que s'hauria de portar. N'hi haurà espai i programa infantil i llits per la gent que els necessita. Es pot confirmar assistència escrivint a infraestructures [@] riseup [punt] net, amb el nombre de persones, si veniu amb peques, els dies que veniu i qualsevol necessitat especial.



Carta d'Invitació



Companyes i companys, us convidem a la quarta Trobada d’Infraestructures Llibertàries, la qual tindrà lloc a Manresa, el cap de setmana del 31 de març al 2 d’abril. Per infraestructures llibertàries entenem projectes constructius o creatius que ampliïn les nostres capacitats de lluitar contra les estructures de dominació i opressió, com són el patriarcat, el capitalisme i l’Estat, i que generin noves possibilitats de posar en pràctica el suport mutu i les relacions comunals. La trobada no és un espai de consens ni de centralització i mai ha tingut una sola línia ideològica. Des del principi, la intenció ha sigut crear un espai lliure de partits polítics o organitzacions paraestatals.



Confiem en què cada col·lectiu o individu pugui decidir si té sentit participar en aquesta iniciativa. Fins al moment han estat presents projectes en els àmbits de l’educació lliure, la criança, la impressió i l’edició de propaganda i llibres, l’autogestió de la salut, el bricolatge, les ràdios lliures i altres mitjans de contrainformació, l’alimentació, l’habitatge, la informàtica, la recuperació de la tecnologia, la recuperació de coneixements artesanals o la recuperació de la terra. Hem debatut temes des de com establir una economia de regal o com defensar l’autonomia dels nostres projectes davant els múltiples tipus de subvencions, fins a com fer front a la repressió, tant quan afecta els nostres projectes com quan el cop cau sobre un altre entorn de lluita.



L’objectiu de la trobada és en primer lloc generar un espai on les persones que hi participen puguin formar vincles entre projectes alliberadors per compartir recursos i experiències, i potenciar xarxes d’intercanvi i de suport mutu que vagin en contra de la lògica del mercat. També es busca recolzar a persones que vulguin començar nous projectes d’infraestructura, compartint materials i experiències; fomentar l’aprenentatge de capacitats i coneixements artesanals i realment útils per l’autoorganització de la vida; i possibilitar el nivell de coordinació entre projectes que els propis integrants vegin fructuós i necessari, així com crear una consciència de poder col·lectiu entre la gran diversitat de projectes constructius que existeixen.



A la invitació a la primera trobada, ja fa més d’un any, vam escriure:



«Tant la repressió estatal com l’alienació capitalista i la socialització patriarcal conflueixen per exercir una pressió contínua sobre les nostres vides. Aquesta pressió afecta als projectes creatius d’una manera molt marcada. Fa que no donem prou valor a les tasques feminitzades de cura i supervivència, que els projectes responguin a les exigències de la llei i el mercat capitalista i que es desvinculin de les esferes més combatives de la lluita.»



Tot i que considerem que aquesta dinàmica continua, aquestes trobades ens han ajudat a fer-la front. Ens hem tornat a trobar dos cops aquest any, primer a la masía ocupada la Xispa, a Lleida, i aquesta tardor a la colònia post-capitalista de Calafou, fora d’Igualada. Les relacions i vincles que s’han construït a les trobades han donat fruit durant els mesos entremig, facilitant que cada projecte es potenciï i comenci a superar l’aïllament que defineix la nostra societat. Hem creat espais comunals on es busca un equilibri entre el debat, la coordinació i les relacions, i un altre equilibri entre l’aprenentatge amb les mans, les ments i els cors.



Aquesta primavera vinent, volem crear un espai encara més accessible. Tindrem un espai infantil perquè puguin participar les mares i pares a la trobada i també allotjament més còmode (és a dir, llits) per les persones grans o amb alguna necessitat especial. En tots dos casos demanem que s’especifiquin les necessitats, o quants nens vindran, a l’hora de confirmar assistència, per poder preparar millor. També demanem que ens informeu sobre al·lèrgies o necessitats dietètiques. Seguirem fent una valoració transfeminista al final de la trobada per assegurar que millorem respecte a les dinàmiques de gènere.



Pretenem que les trobades siguin espais comunals, així que cuinem i mengem junts i també portem regals dels nostres projectes, quan sigui possible, per compartir. Entenem que els diversos aspectes de les nostres vides estan relacionats entre ells, i per tant no volem separar, especialment en aquestes trobades, el lleure de la lluita. Per això, a part de menjar, ens agradaria gaudir d’activitats de lleure en comú. La idea és crear un espai lliure de diners, amb l’ excepció d’un pot per cobrir les despeses de la trobada col·lectivament.



Esperem veure’ns aviat a la 4ª Trobada.



Contacta'ns a infraestructures [@] riseup [punt] net

