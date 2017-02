Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia : especulació i okupació L’Hort del Xino ha sigut destruït! - concentració demà 15-3-17, a les 19h L’hort ha sigut destruït! Han destrozado el huerto del Xino! Companys i companyes horteres i hortícoles, han entrat màquines i han destrossat tot. Demà concentració davant de l’hort:



Dimecres 15 de Febrer a les 19:00 / Reina Amalia, 11 …….concentració en protesta a la destrucciò de l Hort del Xino



-> comunicat: https://hortdelxino.wordpress.com/2017/02/14/lhort-ha-sigut-destruit-han/



https://twitter.com/hortdelxino

