Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: amèrica llatina Proceso electoral en Ecuador Proceso electoral en Ecuador Proceso electoral en Ecuador II.



Faltan 4 días para terminar la campaña de la primera vuelta electoral y los 8 candidatos presidenciales continúan con sus tontas ofertas que no se cumplirán en su totalidad por el agotamiento de la economía interna que hipoteco el petróleo (560.000 BPPD que no alcanzan para pagar las preventas a los chinos, consumo refinería y cuotas de la OPEP) por la deuda pública que llego al maximo permitido en Constitución (40% del PIB-95.000 millones de dólares) y porque la caja chica del gobierno Instituto de Seguridad Social, Banco Central, que prácticamente están con las arcas vacías queda China con quien hay que reorganizar la deuda por su alto interés.



Demagógicas ofertas porque el presidente que llegue tendrá que cambiar la política económica si se quiere sostener al dólar como moneda oficial. El Observatorio de Política Oficial dice “el gasto del gobierno en el 2016 fue de 24.100 millones de dólares y los ingresos 16.600 millones provenientes en gran parte de las recaudaciones de los impuestos porque los ingresos petroleros, no solo por la caída del precio del petróleo sino por los costos de producción, subsidios a los combustibles, preventas de crudo, etc. Arrojan como resultado un déficit de 7.000 millones o 31% de los gastos, en otras palabras el gobierno para gastar un dólar se endeuda en 31 ctvs.”



Por supuesto que el gasto público de 24.000 millones de dólares es políticamente rentable además de impedir que la economía se paralice.



El gasto público es el motor de la economía, pero, si con este gasto la economía está en crisis ¿Cómo estaríamos con un gasto menor?

12.816,698 empadronados entre vivos y muertos elegirán un presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. El pueblo no sabe quiénes son los asambleístas peor los parlamentarios porque no les importa, esa la indiferencia de una enorme mayoría de la gente con las elecciones, acuden a sufragar porque el voto es obligatorio y el comprobante es necesario para los trámites de lo contrario el ausentismo seria mayor.



Según la oposición, en los listados hay muertos que se levantan a sufragar, con este cuento llevan décadas y no pasa nada.



También el 19 de febrero, muertos y vivos contestaran esta pregunta ¿está de acuerdo que para desempeñar un cargo público de elección popular o para ser servidos público se establezca como prohibición tener bienes o dinero en paraísos fiscales? Los que tengan bienes tendrán un año de plazo para deshacerse de esos bienes o capitales bueno… la fuga de capitales golondrina continuaran sin importar que gane el Si o el No.



La pregunta es insustancial porque la economía que hoy rige en el mundo son los capitales especulativos que superan en unas 10 veces los PIB de Estados Unidos, Unión Europea y China juntos, estos capitales estan en manos de financistas del mundo, trasnacionales, empresas, narcotráfico, venta de armas, etc.



Son las que sostienen los paraísos fiscales.

Ecuador en los paraísos fiscales suma algo así, como unos 30.000 millones de dólares ¿vital para Ecuador? Si, si lo es por el tamaño de nuestra economía, sin embargo, hay otras preguntas más importantes para el Estado, que ayudarían a nuestra cultura como sancionar fuertemente la corrupción que salpica a nuestros gobiernos y más a este que está por terminar.



Hay dos candidatos con posibilidades para pasar a la segunda vuelta siempre y cuando Lenin Moreno del oficialismo no obtenga el 40% de los votos y no supere en 10 puntos al segundo que sería Guillermo Laso, personalmente no creo que gane en la primera vuelta, pero, el gobierno está loco por tapar la corrupción y todo es posible.



Lamentable si gana Laso, en la segunda vuelta, seria volver al pasado del poder en los bancos, pero el gobierno, fuera de sus aciertos en obras públicas ha irradiado prepotencia, ineficacia, inequidad y más mucha más corrupción que han incrementado la crisis moral.



Hace 4 años sostengo las enormes posibilidades de Lenin Moreno, para continuar profundizando los cambios realizados por el presidente Correa, siempre y cuando no participara por Alianza País (movimiento del gobierno) porque está podrido en su ética y en su moralidad.



La sugerencia era que forme otro movimiento a fin al gobierno para que tenga autonomía y no solo que no lo hizo sino que acepto que le impongan a Jorge Glas, actual vicepresidente para que siga en asas funciones. Glas es una persona que no tiene acogida con la gente, no pega no solo porque no tenga carisma, es el típico esclavo que esconde todo lo que está mal en el gobierno y eso cansa, molesta porque continuara con los mandos medios que hicieron pedazos el concepto de revolución.



Estas elecciones una vez más serán decisivas para el país. Hay temor con los que pasen a segunda vuelta por sus proyecciones y consecuencias para la política futura dentro de un populismo de derecha e izquierda que continuara con sus verdades a medias y que gobernara entre la razón, los sentimientos y la ignorancia colectiva que motiva a los caudillos.



El voto protesta será decisivo en la segunda vuelta para Guillermo Laso y Lenin Moreno, a no ser que haya una sorpresa con la dama Viteri, pero no creo que eso ocurra por la división de la gente y por el machismo que existen en el país.



Raúl Crespo.

This work is in the public domain afegir comentari ...