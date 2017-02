Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: PPK no solo militariza sino hace demagogias con obras en Las Bambas INVERSION MINERA DE LAS BAMBAS MMG LIMITED NI INVERSION ESTATAL NO HAN TRAIDO PROSPERIDAD A LA REGION Y MENOS A COTABAMBAS Y GRA Clica la imatge per una versió més gran



PERU: PPK NO SOLO MILITARIZA SINO HACE DEMAGOGIA CON OBRAS Y DESARROLLO EN CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS



INVERSION MINERA DE LAS BAMBAS MMG LIMITED NI INVERSION ESTATAL NO HAN TRAIDO PROSPERIDAD A LA REGION Y MENOS A COTABAMBAS Y GRAU, AFIRMA ANALISTA POLITICO MAURICIO QUIROZ, DEL INSTITUTO PUEBLO CONTINENTE.



ESO DE QUE HARAN OBRAS TAL O CUAL FECHA PARA CHALLHUAHUACHO (1) ES PURA PALABRERIA MIENTRAS FONDOS PACTADOS CON COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS NO SE CONSIGNEN EN UN FIDEICOMISO A MANEJADO COMO AUTORIDAD AUTONOMA SIGUIENDO LA PAUTA DEL DECRETO SUPREMO 005-2016-PCM PARA CHALLHUAHUACHO Y QUE DEBE SER AMPLIADA PARA TODA LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU, afirmó el analista político.



Y ES QUE EL 2015 OFRECIERON IGUAL Y ESO QUE NO HABIA ESTADO DE EMERGENCIA POLICIAL-MILITAR, PRECISO.



EL ESTADO DIJO QUE IBA A INVERTIR MAS DE 600 MILLONES DE SOLES EN CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS (2). Y NO HA PASADO NADA.



FUE UN ENGAÑO Y QUE SIGUE COSTANDO VIDAS DEL CAMPESINADO Y LUCHAS DEL PUEBLO. LA MINA, POR OTRO LADO, TIENE INVERSIONES NADA CLARAS, CUYOS DINEROS MAS SE HAN IDO AL EXTRANJERO QUE EN EL PAIS (3); Y QUE NO SE REFLEJAN EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA PUES EL DESARROLLO HUMANO SIGUE SIENDO BAJISIMO EN LA REGION Y LOS CASOS DE ANEMIA INFANTIL VA EN ASCENSO (4), REFIRIO EL ANALISTA.



QUIROZ INDICO QUE EL 2016, EN TODO EL DEPARTAMENTO SOLO SE INVIRTIO 900 MILLONES A NIVEL DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPIOS DE TODO EL DEPARTAMENTO (Cuadro 1). Es una cifra ridícula si tomamos en cuenta que según el propio Estado se iba a desarrollar la zona, ofrecimiento que data del 2003-2004 cuando se licitó el Proyecto Minero Las Bambas, indicó.



Y EL 2017 SE HA PRESUPUESTADO UNA CIFRA MENOR EN TODO EL DEPARTAMENTO: 507 MILLONES EN EL PIA Y LUEGO EN EL PIM SE HA INCREMENTADO A 818 MILLONES (Cuadro 2). De este monto todas las Municipalidades de la Región solo tienen inversiones presupuestadas en su PIM por 382 millones y el Gobierno Regional en toda la Región 148 millones.



A nivel de la Provincia de Cotabambas, este año, todos los Municipios juntos tienen un presupuesto de inversiones en una cifra tan bajísima: menos de 63 millones en su PIM (Cuadro 3)



Ahora con el seudo Plan de Desarrollo al 2021 Martin Vizcarra-PPK vemos que se ha reducido los montos de inversiones en un Plan que no es consensuado con las Comunidades Campesinas y ni siquiera en el marco del procedimiento del Presupuesto Concertado o bajo el marco del precitado D.S. Menos de 500 millones de soles anuales se hará con el seudo Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional que incluso ha sido rechazado por las Comunidades Campesinas y los pueblos de la Provincia de Cotabambas, dijo Mauricio Quiroz..



Además eso de que los municipios o la Región hagan los perfiles/expedientes técnicos, como ha dicho el Ministro de Vivienda, es una falta de respeto a los pueblos pues el compromiso de inversiones para el desarrollo fue del gobierno nacional. Las Municipalidades y el Gobierno Regional tienen ya definidos sus presupuestos en su respectivo Plan de Desarrollo Concertado, agregó Quiroz, y eso no puede ser alterado.



Por otra parte, se necesita una Autoridad Autónoma de Desarrollo donde participen las Comunidades Campesinas y la sociedad civil organizada para evitar los engaños como ocurre hasta la fecha donde se ofrecen y programan obras y nunca se ejecutan por una u otra razón.



El campesinado debe rechazar estas demagogias de VIZCARRA-PPK y demandar su propia AUTORIDAD AUTONOMA DE DESARROLLO QUE TENGA UNA CUENTA ESPECIAL, Y QUE SE MANEJE AUTONOMA DE ALCALDES Y EL GOBIERNO REGIONAL Y CONDUCIDO DIRECTAMENTE POR LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LA SOCIEDAD CIVIL.



EL ESTADO PRETENDE CON ESTA DEMAGOGIA PROTEGER LOS INTERESES DE MINA LAS BAMBAS MMG LIMITED DEL IMPERIALISMO CHINO Y NO LOS REALES INTERESES DE LOS PUEBLOS Y SUS COMUNIDADES CAMPESINAS.



HAY QUE EXIGIR RESPETO A LOS TERRITORIOS COMUNALES Y UN DESARROLLO AUTONOMO CON PRESUPUESTO PROPIO, dijo finalmente el analista politico.





Notas.



1. Ver: https://www.facebook.com/haroldmanuelq/posts/10211529743388753



2. Ver: http://gestion.pe/economia/mvcs-lanza-proyectos-desarrollo-cotabambas-ma



3. Ver: https://www.facebook.com/mauricio.quiroz.73113/posts/763517700468257



4. Ver: http://andahuaylasvirtual.com/mas-del-60-los-ninos-anemia-distritos-apur/





Cuadro 1



PERU: EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 EN INVERSIONES SEGÚN DEPARTAMENTOS EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO



TOTAL PERU 27,759,158,888

Departamento Ejecución

01: AMAZONAS 704,523,399

02: ANCASH 728,747,879

03: APURIMAC 900,850,521

04: AREQUIPA 1,311,809,606

05: AYACUCHO 1,080,553,573

06: CAJAMARCA 1,375,003,279

07: PROV.CONSTIT. CALLAO 901,089,063

08: CUSCO 2,426,517,019

09: HUANCAVELICA 976,032,612

10: HUANUCO 928,524,083

11: ICA 432,429,267

12: JUNIN 1,042,816,751

13: LA LIBERTAD 1,361,647,278

14: LAMBAYEQUE 656,275,774

15: LIMA 5,402,093,997

16: LORETO 565,775,998

17: MADRE DE DIOS 390,628,601

18: MOQUEGUA 481,331,215

19: PASCO 542,917,586

20: PIURA 1,350,428,542

21: PUNO 1,636,515,904

22: SAN MARTIN 933,737,273

23: TACNA 603,416,443

24: TUMBES 195,556,850

25: UCAYALI 826,963,233

98: EXTERIOR 2,973,143



Cuadro 2



PERU: EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 EN INVERSIONES SEGÚN DEPARTAMENTOS EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO EN PRESUPUESTOINICIAL-PIA Y EN PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO-PIM



TOTAL 24,057,189,589 28,979,040,402

Departamento PIA PIM



01: AMAZONAS 784,939,472 848,770,921

02: ANCASH 578,201,331 874,564,003

03: APURIMAC 507,574,385 818,464,364

04: AREQUIPA 1,199,520,280 1,587,984,001

05: AYACUCHO 682,541,956 934,851,858

06: CAJAMARCA 956,576,565 1,347,236,016

07: CALLAO 514,411,445 581,283,441

08: CUSCO 2,152,376,430 2,412,083,608

09: HUANCAVELICA431,344,603 546,364,066

10: HUANUCO 691,076,855 863,163,319

11: ICA 659,039,008 806,219,472

12: JUNIN 697,268,500 896,688,744

13: LA LIBERTAD 1,002,421,984 1,212,858,537

14: LAMBAYEQUE 619,114,689 855,753,241

15: LIMA 6,411,290,810 6,779,825,302

16: LORETO 747,940,323 995,216,965

17: MADRE DE DIOS355,473,414 427,027,263

18: MOQUEGUA 313,474,321 462,622,079

19: PASCO 351,965,512 393,762,649

20: PIURA 1,131,938,248 1,415,232,563

21: PUNO 1,234,744,950 1,446,737,683

22: SAN MARTIN 697,474,520 882,465,544

23: TACNA 552,176,902 609,211,503

24: TUMBES 297,134,337 330,422,519

Cuadro 3



APURIMAC: INVERSIONES DE TODAS LAS MUNICIPALIDADES 2017 SEGÚN PROVINCIAS EN

PIA Y PIM



Provincia PIA PIM



0301: ABANCAY 8,975,744 55,367,292

0302: ANDAHUAYLAS25,792,957 129,555,597

0303: ANTABAMBA 6,819,316 9,657,795

0304: AYMARAES 4,395,483 28,104,599

0305: COTABAMBA 43,539,602 62,966,037

0306: CHINCHEROS6,477,819 71,872,713

0307: GRAU 4,182,367 25,304,387



Fuente: MEF: Transparencia Económica 2017.

