[Italia] Scripta Manent, traducción artículo Croce Nera n3

La fiscalía de Turín ha decidido someter a proceso toda una corriente de la Anarquía, la del

Anarquismo antiorganizador.



No es una hipérbole defensiva buscando conmocionar sino lo que la juez de instrucción(1) de Turín, Anna Ricci, ratifica con la orden de prisión preventiva emitida en julio de 2016 y

llevada a cabo en septiembre, probablemente por no perturbar las vacaciones estivales de

algún funcionario.



Esta opción inquisitoria se deduce de un risible esquema hecho público en susodicha orden, nacido del nocivo encuentro entre la mente de un pasmilla y la lectura apresurada de algún

glosario de Wikipedia, esquema que da cuerpo a una visión maniqueo-represiva de una

“anarquía social” buena e inocua y de una “anarquía individual (antisocial o anticlasista)”

violenta y atractiva a los fines represivos, de los que el “modelo antiorganizacional” es

precisamente su método.



Este esquema, pasando por una serie de distinciones, intenta llegar a delimitar un área, crear una jaula, por lo que desde un genérico “insurreccionalismo” (subproducto del modelo

antiorganizacional), siempre en diverso grado violento y punible, se sacan subespecies que se

convierten en filones de investigación(2) para los esbirros subalpinos: “insurreccionalismo

clásico”, “insurreccionalismo social”, “insurreccionalismo ecologista” y la “federación anarquista informal”.



Que existen tensiones y corrientes diversas dentro del Anarquismo está corroborado, pero

está asimismo corroborado que esta manera de rígido encasillamiento es consustancial a la

forma mentis y a las exigencias inquisitorias a las que interesa circunscribir un área para

conducir con éxito sus maniobras: en este cerco se inscribe también esta operación.

Históricamente para los anarquistas la solidaridad hacia los presos revolucionarios ha sido un punto nodal de interés y encuentro para construir una sensibilidad refractaria: solidaridad

revolucionaria, no solidaridad a los revolucionarios.



La operación Scripta Manent, parida por la DIGOS(3) y la fiscalía turinesas a partir del 2012, siguiendo la ola de 20 años de tentativas represivas cíclicas y frustradas, lleva el 6 de

septiembre de 2016 a la detención de cinco anarquistas: AM, VS, DC, MB, AB, ya bajo

diferentes epígrafes investigados y/o detenidos por diferentes publicaciones anarquistas sobre

acción y represión como Pagine in Rivolta(4), el boletín de Croce Nera Anarchica(5), KNO3(6);

además de dos autos de prisión preventiva para AC y NG, compañeros ya encarcelados desde

2012 por el ataque al consejero delegado de la Ansaldo Nucleare, Adinolfi, reivindicado en

la sala de juicio en octubre de 2013 como núcleo Olga (FAI/FRI) y aparte desde hace años

conocidos redactores de Pagine in Rivolta e imputados, y Alfredo condenado, por KNO3.



Son asimismo investigados en libertad provisional otros cuatro anarquistas ya objeto de

prisión preventiva por la operación Ardire(7), de la que un tronco del sumario confluye en

este procedimiento, y otros cuatro para los que se rechazó su detención en la disposición de

julio, contra lo que el fiscal ha intentado apelar, con resultado negativo, en octubre de 2016. Además se efectuaron 32 registros en toda Italia y como consecuencia en uno de ellos fue detenido un compañero, redactor de CNA que todavía permanece en prisión bajo régimen AS2(8).



-Las investigaciones constan aún abiertas-



La operación es conducida por el fiscal Roberto Sparagna, nuevo en sumarios denominados antiterroristas pero conocido por haber llevado procesamientos contra la denominada criminalidad organizada. No se ha dado a saber cuánto esta operación nace de su propia voluntad o bajo el input de los esbirros turineses: la impresión prevalente es la segunda, reforzada in primis por la mole de investigaciones conducidas por la DIGOS y archivadas con los años, además de por pintorescos episodios en torno, como los “saludos del experto Petronzi” (exdirigente digos turinés) que Sparagna se preocupó de citar con énfasis durante uno de los intentos de interrogatorio.



Que el fiscal sea un muñeco de ventrílocuo a todos los efectos o esté dotado de voluntad propia poco importa, el intento declarado es el de reprimir y acallar una componente anarquista que siempre ha sostenido, y continúa sosteniendo, la acción directa, la solidaridad a los presos revolucionarios, las prácticas multiformes de la acción destructiva anarquista, la rebelión permanente ante el conformismo y ante la adecuación política, dentro y fuera del ámbito de los movimientos sociales.



Las imputaciones son para todos de 270 bis, algunos desde el 2003, otros desde el 2008(9) por la FAI/FRI, bajo varios epígrafes, desde “promotores/organizadores” a “partícipes”. Además AC y AB son acusados con 280 bis de una serie de ataques(10) acaecidos desde el 2005 al 2007 en base a lo que es definido como “grave cuadro de indicios”, aunque en realidad los citados habían sido ya investigados por los mismos esbirros, con los mismos “indicios”, sobre los mismos hechos a rebufo de cuando iban acaeciendo y en el 2012 con el habitual aparataje de interceptaciones telefónicas, ambientales, videograbaciones, seguimientos, cotejamiento de ADN etc. y las diligencias habían sido archivadas.



El intento es ése, surgido en el período que va desde las detenciones del 2012, de aplicar el delito asociativo por el herimiento a Adinolfi y de indagar sobre toda un área entera de compañeros que se solidarizaron con los detenidos y su acción: los esbirros usan el 270 bis y los denominados “delitos de finalidad” para examinar y unificar bajo su jurisdicción, exhumando y reelaborando ad hoc una serie de diligencias archivadas, cuanto ya pasó por diversas fiscalías itálicas. De esta reunificación, citada en la propia orden, ya habían ampliamente asomado indicios a nivel mediático tanto en años anteriores como en agosto de 2016, en artículos periodísticos que describían “cimas antiterroristas” entre las diferentes fiscalías además de insinuaciones sobre “malos maestros” e “infiltrados violentos” en contextos de por sí democráticamente digeribles.



Esta vez siguiendo un proceso lógico y temporal inverso al clásico acción/represión, aquí la represión busca retroactivamente acciones irresueltas y posiciones políticas consolidadas

desde hace 20 años como advertencia y freno a los “excesos” solidarios actuales, con la evidente voluntad de reprimir la mal digerida solidaridad y el crecimiento de un sentir anarquista que abiertamente trata, publica y sostiene a presos y acción.



Las ambiciones de los esbirros querían ser aún más amplias, como indican registros y detenciones fallidos y sobre todo el planteamiento acusatorio que cubre 20 años de acciones y publicidad anarquista.



El excursus parte del proceso Marini de 1996(12) hasta la actual Cruz Negra Anarquista, determinando un filón ideal que a partir de las posiciones de crítica a la gestión procesual del sumario romano, pasando por los varios artículos y reivindicaciones recogidos en Pagine in Rivolta, KNO3 o CNA llega hasta los textos de discusión e invitación a acudir al juicio Adinolfi (CON LA CABEZA ALTA y AQUÍ Y AHORA) y a la actual CNA.



Por eso no es una hipérbole afirmar que este sumario se extiende a un sentir anarquista, a pesar de que intenta circunscribir el cerco: conceptos cardinales del ideario y del método antiautoritario como la acción directa, el rechazo a la delegación, la afinidad y la informalidad, la solidaridad revolucionaria y el apoyo mutuo, en la boca y en el papeleo de los investigadores se convierten en la peligrosa materia prima a reprimir nada más nacer.



No están procesando a un mero “delito de opinión”, no es la censura de una democrática libertad de expresión: es la guerra que la autoridad pone en marcha contra la alianza de pensamiento y acción que está en la base del anarquismo.



Tratando de atacar publicaciones, blogs o cualquier instrumento comunicativo de los que los anarquistas se doten, la represión no hace más que reafirmar su validez: espina en el flanco del orden de la servidumbre y del silencio.



Anna

Prisión de Latina



(1)GIP Anna Ricci. En realidad sobre el papel la función del Juez de Investigaciones Preliminares es la de vigilante y garante de lo actuado por la policía judicial y por la fiscalía, ya que Italia es de los estados en los que la instrucción de los casos corre a cargo del ministerio público. Ndt

(2)Sobre este esquema la fiscalía turinesa ha elaborado diversos procedimientos judiciales en el trascurso de los dos últimos años, desembocados tanto en el intento de procesar por 270 bis a tres anarquistas ecologistas ya condenados en Suiza por un sabotaje frustrado a la IBM, como en el de encausar por 270 bis, con registros y autos informativos de diligencias, a anarquistas que se ocupan de una caja de solidaridad con los presos.

(3)DIGOS: División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales, creada en 1974, se considera la policía política por excelencia. Ndt

(4)Pagine in Rivolta sale con el subtítulo de “periódico anarquista revolucionario”, desde 1997 a 2002, con 14 números de tirada diversa, hasta las 1000 copias. Contenía tanto artículos de profundización y crítica al movimiento anarquista como cronología de acciones directas, textos de reivindicaciones, listas de presos, noticias sobre represión.

(5)[La primera edición en lengua italiana de Croce Nera es aquella, histórica, editada desde 1969 a 1973 para apoyar a los antifranquistas españoles, por iniciativa, entre otros, de Pino Pinelli, con el empeño de la Anarchist Black Cross de Stuart Christie]. El boletín de CNA al que hacen referencia las atenciones represivas es el editado entre 2001 y 2005, además del actual CNA publicado a partir de 2014 con blog y edición impresa. La redacción de Croce Nera del 2001/2005 había sido objeto del sumario boloñés por 270 bis “Operación Croce Nera” del 2005 con siete detenciones (entre las cuales las de tres de los actuales encausados en Scripta Manent), que se resolvió con el sobreseimiento del caso.

(6)KNO3 sale con un único número, el 0, en 2008 con el subtítulo de “hoja anarquista revolucionaria”, con una serie de artículos de análisis y crítica. En el 2008 es objeto de un procesamiento por 270 bis, la “Operación Shadow” del ministerio público de Perusa, fiscal Emanuela Comodi con el auxilio de los Reagrupamientos Operativos Especiales de los Carabinieri, en el que el delito asociativo caerá en primera instancia y en la apelación se concretará, en 2015, en una condena de tres años a AC y AB y a un tercer compañero encausado en libertad provisional en este sumario, por 302 cp con agravante de finalidad terrorista por los artículos de KNO3 y en condenas a otros compañeros por intento de sabotaje a una línea ferroviaria y hurto de vehículo.

(7)La “Operación Ardire [Arrojo, Osadía]”, partida del ministerio público de Perusa, fiscal Comodi con auxilio de los ROS de los Carabinieri, lleva a siete detenciones en junio de 2012 por 270 bis por una serie de ataques firmados FAI/FRI acaecidos entre 2009 y 2012. El procesamiento, en las apelaciones, pasará de ser competencia territorial de Perusa a Milán. Y una parte de éste, en lo que respecta a SF, EDB, GPS, GLT, a su vez de Milán a Turín confluyendo en Scripta Manent. Entre tanto todos los detenidos que permanecían en prisión en 2013 fueron liberados por cumplimiento de plazos.

[GPS ya estaba encarcelado por otros hechos y siguió en reclusión, ndt].

(8)DC es detenido durante uno de los registros de Scripta Manent por hallarse en su casa material eléctrico de uso común (pilas de 9v, bombillitas). El ministerio público de Roma instruye un sumario aparte, fiscal Francesca Polino, y le mantiene de todas formas bajo régimen AS2.

(9)Desde el 2003 porque el nacimiento de la FAI se indica en ese año a partir de los ataques contra el entonces ministro de Interior Prodi y el consecuente documento reivindicativo. Para algunos encausados a partir de 2008 por haber ya sido sometidos a investigación, con sobreseimiento, por esos mismos hechos.

(10)Artefacto explosivo contra carabinieri del Reagrupamiento de Investigaciones Científicas, RIS, de Parma en octubre de 2005, reivindicado por la Cooperativa Artesana Fuego y Afines (ocasionalmente espectacular)/FAI. Sobre explosivo/incendiario al entonces alcalde de Bolonia Cofferati en noviembre de 2005 reivindicado por la CAFA(oe)/FAI. Doble atentado explosivo a la Escuela de Alumnos de Carabinieri de Fossano (Cúneo) en junio de 2006 con la firma Revuelta Anónima y Tremenda/FAI. Sobres explosivos/incendiarios al entonces alcalde de Turín Chiamparino, a Beppe Fossati (director de Torino Cronaca) y a la sede de Coema Edilitia, implicada en la construcción del Centro de Identificación y Expulsión de Turín en julio de 2006 con la firma FAI/RAT. Tres artefactos que explotaron consecutivamente en el barrio turinés de la Crocetta, en marzo de 2007, con la firma FAI/RAT.

(11)En verano de 2012, entre las investigaciones y el sucesivo arresto de AC y NG la fiscalía de Turín y otras fiscalías italianas reabren una serie de diligencias archivadas sobre ataques firmados como FAI acaecidos durante los últimos 10 años.

(12)En 1995 son detenidos y sometidos a juicio una treintena de anarquistas por iniciativa del ministerio público de Roma, fiscal Antonio Marini con el auxilio de los ROS de los Carabinieri por 270 bis además de la imputación por varios delitos específicos. El delito asociativo cae en el 2004 por lo que respecta a la denominada Organización Revolucionaria Anarquista Insurreccional, queda una condena por propaganda subversiva y otras por delitos específicos.

Jerigonza penal, ndt:

-AS, Alta Seguridad, reservada a encarcelados por delincuencia organizada, “terrorismo”…

-Artículo 270 bis. Figura entre los dedicados a “asociaciones con finalidad terrorista y de subversión del orden democrático”. “Quien promueva, constituya, organice o dirija asociaciones que planteen la comisión de actos de violencia… “. Prevé de 7 a 15 años de reclusión.

-280 bis. “Salvo que el hecho constituya un delito más grave, quien con finalidad terrorista cometa cualquier acto dirigido a dañar cosas muebles o inmuebles ajenas, mediante el uso de dispositivos explosivos… “. Prevé un mínimo de 2 a 5 años de cárcel salvo agravantes.

-Y finalmente el 302 es por instigación.

Artículo tomado de Croce Nera Anarchica, aperiodico anarchico, nº 3

