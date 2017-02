Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: educació i societat Tallers de la Universitat Pirata de Viladecans Aquí tenim els tallers de la imminent Uni Pirata de Viladecans que tindrà lloc als pròxims març, abril i maig. Tres mesos plens de tallers, cursos, xerrades, passis de docus gratuïts i de tot tipus!!

Inscripcions a:

http://doodle.com/poll/pzzebvfbeh4ebb5d Clica la imatge per una versió més gran

La Universitat Pirata de Viladecans torna a l'assalt del coneixement.



De la mà de la legitimitat i al marge de la legalitat, la Universitat Pirata de Viladecans reprèn la iniciativa d'oferir una varietat de tallers, xerrades, debats i documentals absents a les grans multinacionals-empresa del coneixement.



En el seu moment, després de fortes protestes, la nostra sang als rectorats, la unidireccional violència policial i els insults humiliants dels mitjans de comunicació de masses, el Pla Bolonya ens va tancar les portes a nosaltres, classe obrera, a un model que ja de per sí tenia nombrosos punts criticables. Des d'aleshores, treballem un model propi, auster, sense interessos econòmics i recol·locant l'ésser humà com a centre del desenvolupament personal i social. Queda desterrat l'interès econòmic, la demanda laboral, la «titulitis» patològica, la gentrificació universitària i els lobbies empresarials. Mira també:

https://www.facebook.com/universitatpiratadeviladecans/?fref=ts

https://viladecansllibertari.wordpress.com/universitat-pirata-de-viladecans/



This work is in the public domain afegir comentari ...