Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder De los treinta judas a las lacayas de la unidad popular despues del 15m., se va constatando en cataluña, una vez y hasta la saciedad, que no hay politicos de derecha y de izquierda, todos son traidores al pueblo y estan dispuestos a reprimir a la gente precaria cuando esta se atreva a pedir algo mejor que una vida de miseria.

Implantado el proces, no por medio de una revolucion politica, como nos quieren vender los "libertarios" colaboracionistas, sino por mediacion de votos y urnas, el ambiente del dia a dia, va enrareciendose hasta extremos que han llegado al dia de hoy son insoportables, debido a las concomitencias inprecisas que tienen las lacayas de la unidad popular en su colaboracion con los politicos haciendo del proces un movimiento rancio y reaccionario.



Es asi como se va descubriendo que ya no solo la cgt, sino que desde la misma cnt, tratan de colaborar con el proces, hasta llegar a limites espureos, de manera que se vea al anarcosindicalismo confundiendose con la izquierda independentista.

Hemos asistido a una campaña encubierta desde la soli y otros voceros, donde se justificaba el colaboracionismo para impedir el triunfo del españolismo en las elecciones.

Ahora todos estos “libertarios responsables”,se las dan que ahora si, van a combatir a la politica y a todos los politicos. Pero la realidad es la que es, y es que ademas de las amistades intimas del momento van saliendo a la luz, los compromisos adquiridos, y que si el anarquismo los sigue tolerando, saldra tan mal parado que quedara tocado de muerte.

Mientras ocurre todo esto; la politica predominante mediante los massmierda, va empozoñando cada vez con mas virulencia, falseando la verdad, y etiquetando de españolista a cualquier disidencia que se atreva a denunciar el fascismo del proces. Y si algun precario tiene el valor de reclamar el derecho a la vida y se atreve a coger alguna cosa para poder vivir en la sacrosanta “tienda del sr.pujol”, ahi estan los massmierda indecentes, ramplones y vendidos que escriben en catalan, para degradar al mpequeño delicuente y llamarle lladragot, y es que toda esa gentuza que dirige el proces, ahora cebados no recuerdan tiempos paados. Es como aquella anecdota que explicaba R. Sanz, el de “los solidarios”, que para matar el hambre los que iban detras de Macia en Belgica, saltaban las tapias del parque publico de Bruselas durante la noche, llevandose las ocas, que luego se comian con apetito canino; y eso que las ocas eran belgas y ellos catalanistas.

El lenguaje de los hechos demuestra, que la fe que genero el 15m, fue muy pronto derrotada por la conducta de los nuevos politicos del proces y la domesticidad parlamentaria. La realidad tiene mas fuerza que las ilusiones del momento. Ni una sola de las promesas de bienestar ha sido cumplida. La gente precaria es tratada ahora, ni mas ni menos que como antes, si levantan la frente se les contesta con la rerpresion policial.

La injusticia se ceba en los pobres con la ferocidad del nacionalismo burgues del proces. Son victimas a diario de atropellos abusivos, de parcialidades insultantes, y de ordenes y leyes draconianas. La saña de la represion de los del proces, contra la poblacion precaria, resalta aun mas, con el trata a los grandes delicuenes, en ese amancebamiento repulsivo de esos “libertarios responsables” con la generalitat, que pone de relieve el contenido social que tiene el proces. Y es necesario decir en voz alta , que cuyo mantenimiento contribuyen las lacayas de la unidad popular.

Es hora de recordar, el valor de las palabras de los anarquistas y pronunciarlas con vehemencia: el anarcosindicalismo no ha de fiarse de ningun parido ni de unidad popular alguna, en su obra de manumision.

La parafernalia del proces, las urnas, las procesiones, losbaños de masa de los grandes delicuentes, esta fatalmente determinado a una nueva fustracion de la gente precaria, al verse defraudada una vez mas en su aspiracion de mejorar sus condiciones de vida y ver de nuevo que las cosas se quedan como estaban.

La estulticia de los de la unidad popular, estan grande que se apuntan al baño de multitudes que se dan los grandes delicuentes, y asi hacerse complices del latrocinio del pujolismo.

La situacion actual impone al anarcosindicalismo, el poner todo el ardor y la pasion de lo que sea capaz en priorizar los valores que siempre tuvieron la virtud de unir a los anarquistas estrechamente, para dar una causa comun para acelerar el ritmo de la marcha , hacia una vida libre, y que con ese empuje seamos capaces de poner termino a la existencia de la tirania del nacionalsimo-burgues. Quedando claro que en el proces coinciden y se unifican los elementos de izquierda y de derecha, porque siguen la trayectoria de siempre, pues solo aspiran a jefauras, a cargos retribuidos. Y como vemos en la unidad popular y en sus adlateres “libertarios”, les sobran jefes, y es que lo que les falta es masas que les sigan, pues a pesar de la miseria y la represion, el pueblo precario no es una masa aborregada para obedecer, sino que es una colectividad consciente de si misma que por su indosincracia anarquista aspira a ser libre en el mas puro sentido de la palabra.

