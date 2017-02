Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Puro bluff anticorrupción el mensaje de PPK-Gobierno de derecha ESO DE QUE LOS SENTENCIADOS YA NO CONTRATARAN NI TRABAJARAN CON EL ESTADO ES UN SALUDO A LA BANDERA Y UNA REDUNDANCIA Clica la imatge per una versió més gran

PERU: PURO BLUFF ANTICORRUPCION DE PPK EN SU MENSAJE. FUNCIONARIO OAS SIGUE DE ASESOR EN PCM.



ESO DE QUE LOS SENTENCIADOS YA NO CONTRATARAN NI TRABAJARAN CON EL ESTADO ES UN SALUDO A LA BANDERA Y UNA REDUNDANCIA maxime si en el entorno del gobierno de derecha hay tolerancia con funcionarios vinculados a actos y empresas corruptos y cuestionamientos serios con el propio PPK y Fernando Zavala, el Presidente del Consejo de Ministros (1), que tienen serios conflictos de interés por sus vinculaciones con la gran empresa. ALLI ESTA POR EJEMPLO EL CASO DEL ASESOR DE LA PCM ENRIQUE FELICES, QUIEN HA SIDO FUNCIONARIO DE LA CONSTRUCTORA BRASILEÑA OAS (2)



SALUDO A LA BANDERA PORQUE LOS JUICIOS DEMORAN Y MIENTRAS TANTO SEGUIRAN TRABAJANDO Y COBRANDO COMO HOY PASA CON ODEBRECHT Y TODAS LAS EMPRESAS MAFIOSAS.



Y UNA REDUNDANCIA PUES EN EL CASO DE LAS PERSONAS NATURALES QUE SEAN SSANCIONADAS, ESTAS ESTAN PROHIBIDAS YA DE TRABAJAR POR EFECTO MISMO DE LA LEY DEL TRABAJADOR PUBLICO QUE IMPIDE CONTRATAR CON QUIEN TIENE SENTENCIA POR DELITO DOLOSO.



EL RESTO DE MEDIDAS SON INEFECTIVAS.



HUBIERA SIDO MEJOR QUE ANUNCIE QUE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES YA NO HABRA ADELANTO DE OBRAS PUBLICAS NI BIEN SE FIRMEN LOS CONTRATOS, ES DECIR, SIN HACER NINGUN AVANCE FISICO (3). HOY ES EL 40% PUES HUMALA LA REDUJO DE 6O% A 40%. . ESE ADELANTO PERMITE EL PAGO RAPIDO DE COIMAS.



TAN DIFICIL ES ANUNCIAR ESO?. CON UNA MEDIDA ASI, DIFICILMENTE LAS EMPRESAS PODRAN COIMEAR. PERO SI SE QUIERE GARANTIZAR CASI AL 100% LAS COIMAS, SOBREVALORACIONES Y FALTAB DE LIQUIDACION DE OBRAS, HAY QUE CAMBIAR LA MODALIDAD DE LICITAR OBRAS Y COMPRAS- 43 % DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO EL 2017, POR EJEMPLO- SUSTRAYENDOLAS A LOS GOBIERNO NACIONAL Y SUBNACIONALES ENTREGANDOSELA DIRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS, COMO SUCEDE CON LOS NUCLEOS EJECUTORES (4).



IGUALMENTE, NO PUDO SEÑALAR QUE TODO FUNCIONARIO O ELEGIDO QUE TENGA DENUNCIAS SERA INMEDIATAMENTE O SUSPENDIDO O CESADO O VACADO EN SU CARGO?. LA DENOMINADA MUERTE CIVIL ES CUANDO YA TIENEN SENTENCIA.



EL PAIS NECESITA QUE EN EL ACTO, NI BIEN SE SIENTA UN ACTO CORRUPTO, DEBE EXISTIR SEPARACION DEL CARGO, SIN MUCHO TRAMITE. ALGO ASI COMO LA PRISION PREVENTIVA. AQUÍ SERIA LA SANCION PREVENTIVA, MIENTRAS DUREN LAS INVESTIGACIONES.



POR OTRO LADO, ESO DE QUE LAS EMPRESAS CORRUPTAS NO PUEDAN TRASLADAR SUS GANANCIAS O SUS FONDOS INVERTIDOS MIENTRAS NO CANCELEN REPARACIONES, SANCIONES ,ETC. ES OTRO SALUDO A LA BANDERA PUES NO ES UNA DECISION DEL PODER EJECUTIVO. ESA ES LABOR DEL PODER JUDICIAL, DE LA SOLICITUD QUE REALICEN LAS PROCURADURIAS.



Y ALLI PPK NI SIQUIERA, EN SU MENSAJE, HA SABIDO DEMANDARLE ENERGICAMENTE A FISCALIA Y PODER JUDICIAL SU COMPROMISO CON EL PAIS PUES HASTA HOY NI SIQUIERA HAN INTERVENIDO NI LOCALES NI ACCIONES NI DESIGNADO INTERVENTORES EN LAS EMPRESAS MAFIOSAS. Y QUE TODO NO PASA DE SER UN ANUNCIO EFECTISTA LO REVELA EL HECHO DE QUE CUANDO EL PROCURADOR ANCO PIDIO ALGO AL RESPECTO FRENTE A LAS CORRUPTAS EMPRESAS DE ODEBRECHT, INMEDIATAMENTE FUE REMOVIDO POR LA DECISION DE LA PROCURADORA JULIA PRINCIPE, O SEA, DE LA MINISTRA DE JUSTICIA MARISOL PEREZ TELLO, DESIGNADA POR PPK-ZAVALA.



RESULTA RESCATABLE, AUN CUANDO NO PUEDEN SER EFECTIVAS MEDIDAS ANTICORRUPTAS, EL SISTEMA DE RECOMPENSAS Y LA CLAUSULA ANTICORRUPCION.



PERO ESTO RESULTA INEFECTIVA SI EL PROPIO PPK, CON EL DEC. LEG. 1251, HA GARANTIZADO A LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS QUE TENDRAN SEGURO CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVO CUANDO SEAN ENJUICIADOS POR EL MISMO ESTADO. SEGURO QUE SERA PAGADO POR EL ESTADO, CON EL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES.



FINALMENTE, ESO DE INCREMENTAR PRESUPUESTO A LAS FISCALIAS ANTICORRUPCION ES MALGASTAR EL DINERO PUBLICO. HASTA EL DIA DE HOY NI LA FISCALIA, NI LAS PROCURADURIAS Y MENOS AUN EL PODER JUDICIAL HAN HECHO NADA POR ENFRENTAR EL FLAGELO DE LA CORRUPCION PESE A QUE EXISTEN MAS PERSONAL, MAS EQUIPAMIENTO, MAS OFICINAS, MAS SUELDOS, MAS BONOS, ETC.



LO QUE EL SISTEMA ANTICORRUPCION NECESITA ES MEJORAR SU EFICIENCIA, QUE EL OCAMA Y EL CNM REVISEN BIEN LAS ACTUACIONES DE JUECES Y FISCALES PORQUE LO QUE HAY AHORA ES INEFICIENCIA COMPROBADA CON EL CUENTO DE QUE LE FALTAN RECURSOS.



PODEMOS DECIR, SIN EQUIVOCARNOS, QUE LO QUE EN BRASIL HAN HALLADO, Y EN USA Y SUIZA O GRABN BRETAñA, MUCHOS DE LOS INDICIOS LO TENIAN YA LAS PROCURADURIAS COMO LA FISCALIA Y EL MISMO PARLAMENTO. PERO TODOS FUERON COMPLICES. SE HICIERON DE LA VISTA GORDA PORQUE NO SUPIERON SER FISCALES, PROCURADORES O JUECES.



FUERON VENCIDOS POR EL PODER ECONOMICO, POLITICO Y MEDIATICO PARA NO INVOLUCRAR A ESTOS CORRUPTOS. O sea, bajan la cabeza, no sostienen su autonomía. Y allí está para muestra el caso del Fiscal de Lima Sur, Ricardo Rojas, que pese a que debe ser sancionado por sus vínculos con traficantes de tierras de cuello y corbata, no le pasa nada por sus vinculaciones con el APRA y por gozar de la protección del Fiscal de la Nación.



Y DE NADA VA A VALER QUE LE DEN MAS PRESUPUESTO PUES SEGUIRAN SIENDO LOS MISMOS JUECES, FISCALES, PROCURADORES Y EL MISMO SISTEMA JUDICIAL-FISCAL Y DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO CON LOS QUE ACTUARAN. Y SABEMOS QUE YA NI ESOS HOMBRES NI ESOS SITEMAS SIRVEN.



Y PPK NO HA ANUNCIADO SIQUIERA QUE VA A MODIFICAR EL SISTEMA ESE.



PARA QUE MALGASTAR DINERO PUBLICO, ENTONCES, SI YA SABEMOS QUE POCO O NADA SE VA A LOGRAR MIENTRAS EL SISTEMA CORRUPTOR NO SEA CAMBIADO, COMO DEMANDA HASTA UN REACCIONARIO COMO HERNANDO DE SOTO (5): “[…]Ninguno de los 112 decretos legislativos contiene las herramientas o la estrategia necesaria para identificar y anular las fuentes de la corrupción ni los diseños para formalmente registrar al país. Inclusive, tal como está planteado el proyecto técnico de Chinchero, siguen abiertos los espacios que le permiten contratista bajar sus obligaciones y endeudamientos y aumentar los del Estado.[…]”



Notas.



1. Ver:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776331712520189&set=a.3985992936



2. Hay otros casos: El Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

https://www.facebook.com/raul.chacon.90/posts/10210626134472738



El de la propia Secretaria General de la PCM:

https://www.facebook.com/mauricio.quiroz.73113/posts/757939557692738



En INDECOPI existen también serios cuestionamientos:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=769522069867820&set=a.3985992936



Y que PPK-ZAVALA-Thorne no lideran nada en lucha contra la corrupción lo prueba su tolerancia a la corrupción en el Parlamento donde un sentenciado trabaja de aseso:

https://www.facebook.com/mauricio.quiroz.73113/posts/770151489804878



O cuando se designa un Procurador en el Parlamento que ha sido aportante del Partido Fuerza Popular:

https://www.facebook.com/victormanuel.hidalgosaenz.1/posts/1832499350350





Y cuando toleran también, lo que pasa en la SBS con la contratación de la esposa del entonces Ministro de Educación Jaime Saavedra:

http://gestion.pe/politica/no-se-hizo-concurso-publico-designacion-cecil



O cuando no dicen nada sobre el caso de OSINERGMIN, cuyo jefe es familiar de un Ministro:

https://www.facebook.com/martin.v.parra/posts/10210012055752517





3. Escribimos un articulo sobre el particular el 2014:

https://www.facebook.com/mauricio.quiroz.73113/posts/777797912373569



4. El Propio Gobierno asi lo ha entendido con las obras de saneamiento básico en sierra altoandina y selva, disponiendo que se realice mediante Nucleos Ejecutores, conforme dispone en el Dec. Leg. 1274.



Igual el Parlamento, que ha aprobado los Nucleos Ejececutores para las obras de saneamiento basico:

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y





5. Ver: https://www.facebook.com/HernandodeSotoOficial/videos/1944232119138812/

