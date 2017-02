Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: amèrica llatina Campaña electoral en Ecuador Demagogia, sonrisas y otras tonterias Campaña electoral en Ecuador.



Permítanme empezar este artículo con algunos datos económicos que poco se modificaran hasta al 2026 por la compulsión que tiene este gobierno por el gasto público ya en 45.000 millones de dólares que no alcanza para satisfacer el voraz apetito fiscal.



El 1 de diciembre el gobierno recibió 600 millones por una preventa de petróleo, el 6 de diciembre 300 millones por preventa de derivados, el 11 de diciembre se emitió 750 millones de dólares en bonos y, la primera semana de enero 2017 se pusieron en el mercado 1.000 millones más en bonos a un rendimiento del 9.75%, días después se utilizaron del Banco Central 550 millones de dólares y 88 millones más en títulos a corto plazo del mismo banco para cubrir deudas con los municipios, prefecturas, universidades, proveedores del gobierno. Lo peor de todo es que el dinero no alcanza para los gastos corrientes.



El Banco Central utiliza dinero de las entidades públicas y parte de las reservas bancarias para prestar al gobierno. Entre estas sin considerar el dinero entregado a la Corporación Financiera Nacional (CFN) y al Banco Central de Fomento (BCF) los créditos más-menos llegan a los 5.000 millones de dólares. El Banco Central está débil, es un peligro sistémico.



Desde el año 2014 cuando se derrumbó el precio del petróleo el gobierno ha negociado bonos en los mercados internacionales por 7.250 millones de dólares al 9.80% promedio, los pagos semestrales originan una carga de unos 700 millones anuales más de lo que se destina para los bonos de pobreza.



Ahora, considerando que por ley el presupuesto del 2017 es el mismo que el del año 2016, pero, por ser año de elecciones, existe una brecha fiscal por financiar de algo así como de 9.000 millones de dólares imposibles de conseguir al interior del país por la iliquidez en el que se encuentra el Instituto de Seguridad Social (IESS) y su Banco el Biess, otra de las cajas chicas del gobierno; a propósito, en estos días hicieron desaparecer 2.500 millones de dólares de deuda del gobierno con el IESS.



Entre salud y pensiones la deuda del gobierno es de 4.000 millones de dólares con los asegurados.



En el último año 250.000 personas más quedaron sin trabajo, más los indicadores de mercado en donde todo cae: consumo, construcción, recaudación, créditos y el subempleo con 500.000 personas más o el 20% de la demanda laboral no existe, pregunto ¿si esto no es recesión, entonces qué es?



En el último año el subempleo creció de 1.050,646 a 1.564825 o 500.000 personas más en la informalidad. Indicador importante para analizar la economía de un país dependiente del gasto público que es el motor del crecimiento.



Según el Banco Central, en julio, agosto y septiembre del 2016 los ingresos del sector público fueron 12% menos que el 2015. En esos meses el déficit fue de 771 millones y por increíble que parezca el gobierno subió el gasto 3% en el 2016. Gastar más cuando los ingresos caen género un déficit de 2.344 millones de dólares en 4 meses, entre julio y octubre del 2016.



Ante esta realidad los 8 candidatos a la presidencia salpican demagogia y fe, utilizan para ello la ignorancia del pueblo. Desmemoria colectiva utilizada como un don por los candidatos; manifiestan que si se vota por ellos el milagro se dará, todo estará solucionado.



Ofrecen más populismo en donde lo poco que queda de luz se oscurece y el sentido común se pierde entre los ofrecimientos de estos hechiceros que buscan el poder sin vergüenza alguna.



Esto se conoce como morbosidad política. Los candidatos son artistas pornográficos, los XXX que prostituyen aún más los conceptos de democracia. Ofrecen cambios sin claridad ni objetividad, desde ya manipulan el estado de derecho, la tolerancia y la transparencia, no pueden ocultar su mentalidad populista.



Esta obligatoriedad electoral desde hace 100 años tiene sumida en crisis a la economía, cultura, educación. Las campañas son todo un show callejero, da tristeza ver a algunos candidatos acompañados de 10 personas, familiares, y no se inmutan, son tan cara duras que continúan manifestando “cuando sea presidente esto y aquello” son los estúpidos que afectan lo electoral por la figuración que los anima.



Hay dos candidatos para una posible segunda vuelta: Lenin Moreno y Guillermo Laso, si gana Moreno, a quien sugerí desde el 2014 que participara en las presidenciables pero no con Alianza país porque está podrido en su ética y en su moralidad, no solo que confirmo al movimiento del gobierno sino que acepto la imposición de Jorge Glas como su vicepresidente. Glas es el actual vicepresidente de Correa.



No hay pruebas sin embargo Jorge Glas, está salpicado con la corrupción en Petroecuador y Odebrecht, porque a su cargo estaba el cambio de matriz productiva por lo tanto las obras sensibles para la economía del país como la refinería de Esmeraldas y los contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht. Es imposible que este señor Glas, no este comprometido con la corrupción, ya están saliendo las pruebas de las ratas que empiezan a abandonar el barco. El tiempo lo dirá…



El ex presidente Toledo en Perú, tiene orden de captura. Los presidentes de Panamá y Colombia están salpicados por coimas de Odebrecht. En otros países hay personas enjuiciadas y capturadas por corrupción con Odebrecht.



En Ecuador resulta que todos son angelitos porque la Fiscalía General de la Nación, no encuentra un traductor portugués para saber quiénes son los culpables de haber recibido coimas por más de 33 millones de dólares. De Ripley.



Si triunfa Laso, la banca volverá al poder con la extrema derecha y ya sabemos lo que eso significa ¿pagara a tiempo las obligaciones? ¿Reducirá los gastos? ¿Mejorara el empleo, la educación y la productividad?



Después del 2026 quizá. Ahí está la fe del pueblo.



Situación insostenible mientras los candidatos sonríen como tontos, ocultando que tendrán que cambiar la política económica si queremos sostener al dólar como moneda oficial.





Raúl Crespo.

