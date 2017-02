Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Nueva vivienda okupada en Sant Andreu Seguimos resistiendo, seguimos luchando, seguimos okupando... Esta semana, un grupo de jóvenes hemos okupado el numero 212 del carrer Gran de sant andreu para convertir un espacio abandonado en una vivienda, tras varios días trabajando en la casa hemos decidido hacer pública esta okupación en el barrio y especialmente queremos remarcar el carácter político que para nosotras tiene la okupación, más en este caso en concreto.



El inmueble en cuestión, deshabitado desde hace años, se trata de nada más y nada menos que de una mansión señorial entregada a la asquerosa opulencia de, posiblemente, una de las familias más poderosas de la burguesía andreuenca, relacionada estrechamente con la empresa de “serveis inmobiliaris de proximitat” CAFUR.



Mientras recientemente fueron desalojadas las okupaciones de carrer del pont y carrer portugal, podemos ver como el mercado inmobiliario se expande cual plaga junto con el turismo por toda Barcelona, los precios y requisitos para acceder a una vivienda, cada vez son más elitistas, frente a esta realidad, nosotras nos organizamos para defender nuestras casas y nuestras vidas, actuamos, okupamos, y nos defenderemos de sus agresiones.



Nada puede satisfacernos más que el hecho de atacar la propiedad de especuladoras y fortunas construidas sobre nuestra miseria y explotación, porque okupamos para resistir al capital.



No queremos pagar un alquiler en esta sociedad canibal, donde la acumulación de capital esta por encima de la sostenibilidad de la vida.



Hagamos de sant andreu un campo no fertil para la especulación!



Cultivemos el apoyo mutuo!



Sant Andreu del palomar, 11 de febrero del 2017

