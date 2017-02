Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme La classe obrera catalana i la lluita anarquista.Jaume Puig Costa Jaume Puig Costa ,anarquista i maqui català,conegut com "Tallaventres" fill de la classe obrera. Clica la imatge per una versió més gran

Jaume Puig i Costa neix a Gironella al 1905 al sí d´una família humil i de ben jove s´interessà per l´anarquisme i participà a la creació de la C.N.T del Berguedà.



Se´l coneixia amb el sobrenom de "Tallaventres" o també com a "El jardiner de Gironelles".Coneixerà a en Massana al 1939 a la presò de Betera,i junts organitzaran anys desprès un dels grups més actiu del maquis català,participarà a la major part dels sabotatges efectuats a tota la comarca de Berga entre el 1945 al 1951.



Com la majoria dels integrants de "La partida d´en Massana"eran nascut a la comarca del berguedà i limitròfs actuarant principalment per tota la comarca ,ademés com la majoría de partidas catalanes que actuaven,operaven a Catalunya però es refugiaven i vivien a França,creuaven la frontera ,actuaven i tornàven a sòl francès.



Entre algunes de les accions que se´l atribueixen és la dels atracaments a "Lignitos de Serchs"el 15 de Novembre de 1946,i el 17 de març de 1947 i la vola.ladura de 110 metres de les tuberíes de Carburos Berga i de varies torres de subministrament elèctric entre altres moltes accions.Morirà al exili al 1978.



A Berga al 2015 ,a proposta de l´associació llibertària Centre d ´estudis Josep Ester Borras(CEJEB),es solicità a l´Ajuntament de Berga, el canvi de nom del carrer de Mare de Déu de la Pietat a el carrer Jaume Puig Costa"Tallaventres"



En homenatge a la seva lluita anarquista,pel poble i per la lluita de classes.

