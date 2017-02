Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Ruta Històrica i llibertària del Poblet Dissabte dia 11 a les 12h, sortida de La Sedeta C/Sicilia 321, al finalitzar la ruta vermut. Clica la imatge per una versió més gran

El poblet és el barri que s'agrupa al voltant de la Sagrada Família i que pateix la pressió de tot el turisme que genera.

La història del barri és una història llarga de resistència digan de ser coneguda.

