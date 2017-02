Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder cartel demuncia contra los presupuestos de mierda y el proceso constituyente burgués. Estos presupuestos de mierda siguen subvencionando los colegios Pineda/xaloc que se caracterizan a parte de ser del Opus, por la segregación por sexos y el menosprecio de la gente rica hacia el lumpen del barrio del polígono gornal. El proceso constituyente que quiere imponer los burgueses...

Sólo es posible con la colaboración de esos llamados "libertarios"del poder popular,para perpetuar que las cárceles de Cataluña sigan repletas de gente del barrio del polígono gornal, mientras ellas: maestras,asistentes sociales,educadoras y psicologas son ungidas por la sacrosanta mano de la rosa d'abril morena de la Serra.

