Anàlisi :: criminalització i repressió : mitjans i manipulació Tienes 8 veces más probabilidades de morir a manos de un policía que de un terrorista Estados Unidos ha promovido una cultura de pánico ante un posible ataque terrorista; sin embargo, existen muchas cosas mucho más letales que este improbable ataque. El terrorismo en los últimos años se convirtió en una agenda política, particularmente en el gobierno de Bush, pero también continuado por Obama (ahora con el ciberterror) y en muchos otros países. Un interesante post publicado por Jim Harper en el sitio del Cato Institute hace referencia a una interesante reflexión: «el miedo al terrorismo nos hace estúpidos» y comparte una serie de datos que hace pensar que este temor es más bien ridículo.



Reportes estadísticos del National Safety Council, el National Center for Health Statistics y el Censo de Estados Unidos revelan datos que nos hacen cuestionar la cultura del pánico y la enorme cantidad de recursos que se distribuyen para supuestamente acabar con el terrorismo, una amenaza invisible y a fin de cuentas bastante poco letal en comparación con otros problemas que enfrenta el hombre moderno. Aquí algunas cifras, entre ellas, la escandalizante realidad de que es más probable que la misma policía sea la que determine la muerte de un ciudadano, que un terrorista:



- Tienes 17.600 veces más probabilidades de morir de un ataque al corazón, que de un ataque terrorista.



- Tienes 11 mil ves más probabilidades de morir en un accidente aéreo, que de un ataque terrorista que involucre un avión.



- Tienes 1.048 veces más probabilidades de morir en un accidente de auto, que en un ataque terrorista.



- Tienes 9 veces más probabilidades de morir de asfixia accidental en tu cama, que de un ataque terrorista.



- Tienes 8 veces más probabilidades de morir a manos de un policía, que de un terrorista.



- Tienes 6 veces más probabilidades de morir a consecuencia de un clima cálido, que de un ataque terrorista.



Las cifras anteriores nos hacen reflexionar sobre lo absurdo que es preocuparse por sufrir un ataque terrorista y toda la ridícula maquinaria propagandística en torno a esta amenaza.

http://pijamasurf.com/2013/12/tienes-8-veces-mas-probabilidades-de-morir-a-manos-de-un-policia-que-de-un-terrorista/

http://www.washingtonsblog.com/2011/06/fear-of-terror-makes-people-stupid.html



