Publicado en 1 de febrero de 2017



por Mumia Abu-Jamal



jfk-no-ban¿Se acuerdan cuando el presidente saliente, Obama, aseguró a la nación que todo estaba bien después del ascenso de Donald Trump a la Oficina Oval? Clica la imatge per una versió més gran





Pues, ha pasado una semana y ¡adivinen qué!



Todo no está bien.



Tal vez para los Obama está bien, porque la familia tendrá una vida de riqueza y privilegios.



Pero éste no es el caso para millones de estadounidenses que son musulmanes, por no hablar de los millones de musulmanes que viven en el extranjero.



A ellos les da pavor el anuncio que sólo se puede considerar como una prohibición contra los musulmanes en Estados Unidos.



Trump, el Presidente de la Paranoia, quien hizo una campaña basada en el miedo al Otro, la xenofobia, la misoginia y un crudo racismo, piensa que el mundo quiere acabar con él, nacido rico con todo tipo de ventajas.



Su veto a los inmigrantes musulmanes ha sido el mejor cartel de reclutamiento que Al Qaeda o Isis jamás pudo haber soñado. (Según algunos informes ISIS rezó para que Trump ganara.)



Pues, sus oraciones han sido atendidas.



Una semana, y la nación está inmersa en caos.



Sí, señor. Impresionante tu trabajo para ‘hacer América grande de nuevo’.



Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

–©’17maj

29 de enero de 2017

Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org

Texto circulado por Fatirah Litestar01 ARROBA aol.com

Traducción Amig@s de Mumia, México

This work is in the public domain