Melchor Rodríguez,el anarquista torero y angel de franquistas Melchor Rodriguez el anarquista español que salvó a 12.000 fascistas entre ellos al cuñado de Franco

Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

¿Quien fue este "Quijote" salvador, que en su entierro en 1972,se cubrio su féretro con una bandera anarquista mientras dirigentes fascistas rezaban un padrenuestro y depositaban un crucifijo encima del ataud con la bandera anarquista?

Su nombre era Melchor Rodríguez, más conocido por el angel rojo,anarquista español,militante de la CNT,de joven un enamorado de los toros cosa que le llevo a debutar en varios ruedos( Sanlucar de Barrameda y Madrid entre otras plazas),fue torero y chapista.Fue militante de la FAI,es apodado también el "Schindler" español ya que se calcula salvó entre unos 12000 fascistas,entre ellos Ramón Serrano Suñer el cuñado de Franco y varios dirigentes destacados del mando militar franquista o falangistas como Rafael Sánchez Mazas y Raimundo Fernández Cuestas. Cuando la aviación fascista bombardeó Alcala de Henares,y furiosos milicianos armados fueron a buscar a los principales mandos militares franquistas a la prisión de Alcalá, Melchor se interpuso entre ellos y hizo desistir a los milicianos de su venganza por el bombardeo. Se calcula que paso a Finlandia,Francia y Rumania asi como Suiza a miles de fascistas españoles mediante carnets falsos de la CNT. Su casa también se convirtio en un refugio para fascistas ,un falangista Melchor Rodríguez fue amigo y chófer suyo.Pero Roma no paga a traidores y seria encarcelado igualmente al cear Madrid.Al finalizar la guerra civil se le propuso para dirigir el sindicato vertical franquista. En enero de 2016 a propuesta del grupo palamentario Ciudadanos y con el apoyo del PP se le ha propuesto como candidato a ponerle nombre a una calle de la ciudad de Madrid.



En las fotografias de 1) arriba Melchor en medio con su chófer y amigo intimo el falangista Rufo Rubio el primero por la izquierda.

en la 2) Rufo Rubio su chófer el segundo por la derecha con la mano alzada.

