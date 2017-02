Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí [Can Batlló] segona Estrena del documental "Federica Montseny, la indomable" a Barcelona L'Ateneu us ofereix un cop més una activitat de qualitat que ens portarà a moments del nostre passat recent que, de ben segur, ens ensenyarà per aquest present incert que vivim ... Clica la imatge per una versió més gran

DIVENDRES 10 FEBRER 19h AUDITORI



ATENEU CAN BATLLÓ



Estrena del documental "Federica Montseny, la indomable" de J.M. Rodrigo.



Amb la presència d'Antonia Rodrigo, autodidacta, escriptora i conferenciant resident a Barcelona des de 1970, y autora de diversos estudis biogràfics de qualitat (és especialista en història de la II República, la Guerra Civil i l'exili. Gairebé sempre vinculada a personatges femenins, és autora de les biografies de Mariana de Pineda, Margarita Xirgu, María Lejárraga, Salvador Dalí y Anna Maria Dalí, Federico García Lorca, Josep Trueta, María Antonia Vallejo Fernández «La Caramba» o María Teresa Toral. Ha sigut premiada en 14 ceràmens des de 1975.

